Obssu/Jeux universitaires du Bénin 2023: La phase zonale de la 10e  édition s’ouvre ce mercredi

Les qualificatifs pour la phase finale de la 10e édition des jeux universitaires du Bénin (JUB) démarrent, le mercredi prochain 14 juin 2023. Ce sera à travers la phase zonale pour laquelle plusieurs entités universitaires publiques que privées sont en lice. Selon les informations obtenues de sources proches de l’office béninois des sports scolaires et universitaires (Obssu), bras opérationnel du ministère des sports et qui se charge de l’organisation de ces jeux, les entités universitaires pour cette première phase sont regroupées en 5 zones. Il s’agit de la zone 1 composée des sites universitaires de Parakou, de Djougou et de Natitingou ; la zone 2 qui regroupe Abomey, Dassa et Lokossa ; la zone 3 avec les sites d’Abomey-Calavi, la zone 4 avec ceux de Cotonou et en fin la zone 5 qui comprend les entités universitaires de Porto-Novo et de Kétou. Ces universités se défieront dans quatre disciplines sportives. A football, 66 équipes vont rivaliser d’ardeur pour décrocher leurs tickets pour la phase finale. Il en sera de même pour les 47 équipes masculines et les 18 féminines inscrites pour le Basketball. Au niveau du Handball, 28 équipes masculines et 17 équipes féminines sont inscrites alors que 42 équipes (homme et dame) sont enregistrées au niveau de l’Athlétisme. Ceci donne, compte tenu de l’effectif que doit présenter chaque équipe, un total de 321 athlètes qui prendront part à cette 10e édition. Pour ce qui concerne le déroulement des différentes compétitions de cette phase, toutes les dispositions sont déjà prises. Le lancement officiel de cette phase zonale se tient ce mercredi 14 juin, sur le terrain de football de l’Université d’Abomey-Calavi.