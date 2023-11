Lutte contre le cancer du sein: Moele-Bénin initie une campagne de dépistage dans les Collines

Vues : 7

A l’initiative des « Amazones » du parti, les leaders de Moele-Bénin en présence de leur président Jacques Ayadji ont tenu une campagne de dépistage du cancer du sein à Dassa-Zoumé le samedi 11 novembre 2023. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la célébration en différé d’« Octobre rose », qui consiste en la sensibilisation dans le monde sur le cancer du sein au cours de ce mois.

Le président Ayadji et ses militants face aux populations de Dassa

De quoi il est question : Sensibiliser les populations du département des Collines, en particulier les femmes, sur le cancer du sein et ses dégâts, d’une part et d’autre part, leur montrer la nécessité de se faire dépister régulièrement. C’est l’objectif poursuivi par les « Amazones » du parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin), en organisant cette campagne de dépistage dénommée « Collines rose », au profit des populations.

Entre les lignes : C’est le président du parti, Jacques Ayadji qui a présidé le lancement officiel de la campagne. En effet, le cancer du sein cause d’importants dégâts aux femmes. Des statistiques au plan mondial, c’est le cancer le plus courant chez la femme. « Collines rose » qui a eu lieu en présence du président, Jacques Ayadji, a été l’occasion pour l’artiste Ignace Don Metok d’animer un concert permettant de sensibiliser la population sur cette maladie. L’opportunité a été saisie par les « Amazones » du parti pour porter l’information sur le cancer du sein et l’importance pour les femmes, et les hommes également, de se faire dépister régulièrement afin de se prémunir contre les complications liées à ce type de maladie.

Vue partielle des femmes venues se dépister

Que disent les acteurs : Selon l’agent de santé, Pauline Oga, le cancer du sein crée de nombreux dégâts au sein de la gent féminine. « C’est surtout dû à l’ignorance et la négligence des femmes qui ne se font pas dépister à temps. Cette initiative est donc une très bonne occasion que toutes les femmes des Collines doivent saisir pour se faire dépister », dit-elle. De ce fait, le président Jacques Ayadji a salué cette initiative des « Amazones » de son parti. Tout en remerciant les femmes ayant fait le déplacement, il les a invités à sensibiliser d’autres femmes au dépistage. « Je vous encourage de le faire, de le faire très souvent. Aujourd’hui, vous avez la possibilité de le faire gratuitement. Vous devez donc sensibiliser les autres femmes qui ne sont pas ici à venir se faire dépister afin d’éviter toute malheureuse surprise », a exhorté Jacques Ayadji.

Dans son intervention, la présidente des « Amazones » du parti Moele-Bénin, Charlène Zinzindohoué a fait comprendre que cette activité est organisée sans considération politique, religieuse et autres. « Il s’agit de sauver des vies. Nous avons déjà organisé une campagne similaire l’année passée dans le Zou. Cette année, c’est le tour du département des Collines. Notre objectif, c’est de permettre aux femmes de se faire dépister au plus tôt. Je vous remercie d’avoir fait le déplacement parce que c’est un acte salutaire qui pourrait vous sauver la vie. Car, les chances de guérison sont meilleures quand le dépistage est fait très tôt. », a-t-elle déclaré. Par ailleurs, elle a rassuré les femmes qui ont fait le déplacement d’un suivi médical à la charge du parti au cas où il y aurait des soupçons de nodule. « Dans le Zou, nous avons pris en charge et suivi le traitement de toutes les personnes qui ont été détectées comme portant des nodules cancéreux. Ici, dans les Collines, il en sera également de même », a-t-elle indiqué.