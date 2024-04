Célébration de la fête du roi des Pays-Bas: Le groupe Fra Fra Sound en concert  ce samedi à Cotonou

Visits: 2

Ce que vous devriez savoir :Dans le cadre du renforcement de la coopération culturelle entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas, le groupe néerlando-surinamaise-antillaise Fra Fra Sound sera en concert ce samedi 27 avril 2024 au palais des congrès de Cotonou. Cet évènement soutenu par le ministère du tourisme, de la culture et des arts a été initié pour la commémoration de l’anniversaire de naissance du roi Willem-Alexander. C’est à travers une conférence de presse que l’Ambassadeur du Pays-Bas a fait l’annonce le mercredi 24 Avril dernier. En effet, à l’occasion du 57ème anniversaire de naissance du Roi du Pays-Bas, l’Ambassade des Pays-Bas près le Bénin entend partager de grands moments de joie avec la population béninoise à travers un géant concert gratuit. Hormis ledit concert, le groupe Fra Fra Sound est appelé à animer des masters-class offrant l’occasion pour les membres, d’échanger avec les musiciens béninois, de découvrir les rythmes béninois et le lien avec le Suriname et les Caraïbes.

Que disent-ils :Pour l’Ambassadeur des Pays-Bas au Bénin, Joris Jurriëns, le 27 avril est pour eux une date spéciale pour organiser un événement culturel puisque le peuple néerlandais célèbre ce jour l’anniversaire de naissance de leur Roi Willem- Alexander. A entendre l’ambassadeur, le Bénin et les Pays-Bas ont élargi depuis 2023, leur partenariat au secteur de la culture en raison des histoires qui lient les deux pays notamment celle de l’esclavage.

« Avec le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, on a élargi depuis 1 an notre partenariat avec le Bénin vers le domaine culturel. Cette nouvelle collaboration est fondée sur nos histoires communes de l’esclavage. Aussi difficile et sensible qu’elle peut être, c’est important à commémorer pour construire et élargir les liens entre le Bénin et le royaume de Pays-Bas d’une manière équilibrée…On a vu que nos deux pays ont plus de choses en commun sur le plan culturel. C’est une occasion pour le groupe d’orchestre de jouer au Bénin. C’est aussi une occasion de création de relation avec les locaux », dit-il en espérant voir la salle bleue du palais des congrès pleine ce samedi. « On peut tout nous prendre, mais ce qui nous reste, c’est la culture », confie, le Conseiller Technique au MTCA, Florent Couao-Zotti qui a par ailleurs, salué la transversalité des cultures entre le Bénin, le Suriname et les Pays-Bas. « Ce groupe est venu pour nous présenter ce qu’il y a de fort, d’identifiable en eux, c’est-à-dire la culture », dit-il et rassure de l’accompagnement du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Il informe qu’une trentaine de jeunes en formation musicale seront entretenus sur les instruments tels que la guitare, la trompette et autres.

Entre les lignes :Fra Fra Sound est une formation musicale néerlando-surinamaise-antillaise de réputation internationale. La puissance musicale et l’inventivité de ce septuor ne sont pas passées inaperçues en dehors des Pays-Bas. Il est frappant de constater que Fra Fra Sound se fait aussi bien sur les scènes et les festivals de musique du monde, dans les clubs et les festivals de jazz, que dans les théâtres et les salles de concert. Avec plus de 40 d’existence, le groupe s’est produit avec succès sur plusieurs scènes et festivals en Europe, dans divers pays d’Afrique, dans l’océan Indien, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et aux États-Unis. Ces prestations dans différents continents de la planète leur ont permis de connaître les racines de la musique ; d’où le mélange des styles musicaux issus de diverses traditions.