Forum national de lancement sur le foncier : La FAO et plusieurs acteurs échangent sur la gestion du secteur dès ce mardi

Le présidium lors de la conférence de presse

Il sera tenu au Bénin Royal Hotel de Cotonou, les mardi 14 et mercredi 15 novembre 2023, un Forum national de lancement sur le foncier. Initiative du consortium d’organisations de la société civile, dont la PNOPPA et le CEBEDES-Xudodo, en partenariat avec des laboratoires de recherche et universités, cet atelier soutenu par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) va rassembler un large éventail de parties prenantes. Ayant comme thème « Espaces multi-acteurs de dialogue et système d’alerte sur les politiques et la gouvernance foncière au Bénin : Renforcer les synergies d’intervention équitables et inclusives », ce rendez-vous se tient dans le cadre du projet “Appui aux processus nationaux de réforme foncière dans les pays d’Afrique de ‘Ouest et Madagascar, notamment au Bénin”. Il se veut être le lieu d’échanges de 70 voire 80 acteurs du foncier. Et en prélude à son démarrage, le Prof Roch Mongbo, directeur de Ladyd/Uac, le Dr Bernadin Toto, secrétaire permanent du Pnoppa Bénin ainsi que le représentant résidant de la FAO, Isaias Angue Obama Oyana, ont animé une conférence de presse dans la journée du lundi 13 novembre 2023, au siège de l’Institution. Et en premier lieu, Isaias Angue Obama Oyana, représentant résidant de la FAO, a remercié les initiateurs de ce rendez-vous qui vise à améliorer la gestion et l’utilisation du foncier au Bénin. Pour lui, le foncier est un bien commun autour duquel les utilisateurs doivent échanger pour corriger les problèmes qu’ils rencontrent dans son utilisation. «Il faut qu’à un moment donné ou de temps en temps que les utilisateurs de cette chose commune se rencontrent pour discuter et échanger des problèmes et avantages que représente cette chose qui est commune et qu’ils utilisent. C’est pourquoi je trouve salutaire votre initiative à laquelle vous avez bien voulu associé la FAO», a d’abord déclaré le représentant résident. A l’en croire, soutien que la FAO accorde au présent atelier est en adéquation avec sa contribution au renforcement de la gouvernance foncière à l’échelle mondiale, encourageant la mise en place de politiques et de cadres réglementaires favorisant l’accès équitable à la terre et la résolution pacifique des conflits fonciers. Cette démarche contribue ainsi à la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et au développement durable. C’est d’ailleurs pour cela qu’il souligne «Sans foncier, on ne peut pas parler de la sécurité alimentaire, ni de l’agriculture ».

Vue partielle des participants à la conférence de presse net

De leur côté, Prof Roch Mongbo, et Dr Bernadin Toto donnant des précisions sur l’organisation de cet atelier ont fait savoir « qu’à ce rendez-vous, seront présents, des représentants du gouvernement, de la société civile, du secteur privé, des experts en foncier, des chercheurs et des acteurs internationaux. Selon eux, l’événement permettra de présenter les résultats de recherche, les principes de gouvernance du cadre de concertation et du dispositif d’alerte et le lancement du cadre national de dialogue. «A terme, il contribuera à bâtir un cadre d’animation de la politique foncière nationale à travers le développement d’un espace inclusif de dialogue entre toutes les parties-prenantes, autour des événements et phénomènes liés au foncier survenant sur toute l’étendue du territoire national », a indiqué Prof Roch Mongbo.

A retenir que cet atelier fait suite à un autre antérieurement organisé sur la gouvernance foncière, en mai 2022, par les organisations telles que : PNOPPA, Synergie Paysanne, ANOPER et CEBEDES-Xudodo, en partenariat avec le Comité technique “Foncier et Développement” (CTFD).

Anselme HOUENOUKPO