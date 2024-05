Patrice Talon sur l’interdiction d’exportation du pétrole nigérien: « Si Niamey accepte de collaborer, les bateaux pourront embarquer »

Visits: 11

Selon le président Patrice Talon qui s’est prononcé sur RFI ce mercredi 08 mai 2024, le Bénin ne peut pas continuer à collaborer avec le Niger tant que les nouvelles autorités nigériennes continuent de désigner le Bénin comme leur ennemi. « On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir notre collaboration et nos moyens. Si demain Niamey accepte de collaborer, les bateaux pourront embarquer le pétrole nigérien », a-t-il dit. En effet, les relations demeurent tendues entre les deux pays depuis le coup d’État du 26 juillet dernier qui a porté au pouvoir le Général Tiani. Patrice Talon se dit préoccupé par cette situation. Mais, plus encore, il n’arrive pas à comprendre les allégations des militaires au pouvoir qui pensent que des troupes étrangères sont au niveau des frontières béninoises pour attaquer le Niger. « Je suis peiné par les relations tendues entre le Niger et le Bénin, deux pays amis et frères », déplore-t-il avant d’ajouter : « Prendre le Bénin comme pays ennemi et répandre qu’il a massé des troupes étrangères à ses frontières pour attaquer le Niger, est totalement ridicule. ». Au niveau de la station terminale du pipeline à Sémé-Kraké, le pétrole nigérien est interdit d’exportation depuis le lundi 06 mai 2024. Les autorités béninoises exigent avant tout la réouverture des frontières que le Niger a maintenu fermées, malgré la levée des sanctions par la CEDEAO contre la junte en place à Niamey.

Alban TCHALLA