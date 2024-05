Pour ses actions de développement dans leur département: Les Maires de l’Atlantique félicitent le Président Talon

Visits: 0

Les maires et conseillers communaux des huit communes de l’Atlantique, tout comme leurs homologues des autres départements, se disent satisfaits du bilan du Président Patrice Talon, huit ans après son accession à la tête du Bénin. Ils l’ont réitéré le mardi 14 mai 2024 à travers une déclaration lue par le maire de la commune de Tori-Bossito, Rogatien Akouakou, à la salle du peuple de la mairie d’Abomey-Calavi. Voici l’intégralité de la déclaration.

DECLARATION DE SOUTIEN DES MAIRES ET ELUS COMMUNAUX DE L’ATLANTIQUE A L’ENDROIT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SON EXCELLENCE PATRICE TALON, CHEF DE L’ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT

Abomey-Calavi, le 14 Mai 2024

Après avoir apprécié les actions du gouvernement du Président de la République, son Excellence Patrice TALON, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement et leurs répercussions positives sur l’ensemble du territoire de l’Atlantique au terme des huit années passées à la tête de notre pays,

Nous, Maires, élus communaux et locaux du département de l’Atlantique, réunis ce jour, mardi 14 mai 2024 à Abomey-Calavi, déclarons :

– Considérant l’engagement du Président Patrice TALON, depuis son élection à la magistrature suprême de notre pays, de faire du Bénin un pays moderne, un pays résilient où il fait bon vivre ;

– Considérant les actions bien pensées et courageuses menées par Son Excellence, le Président Patrice TALON, et par son gouvernement, actions permettant à notre cher pays le Bénin de se prendre en charge, d’assumer son propre destin, de se révéler à lui-même et au reste du monde ;

– Considérant le patriotisme, la ténacité, le sacrifice de soi et l’amour pour sa population dont fait preuve jusqu’ici le Président Patrice TALON dans sa gestion des affaires de l’Etat;

– Considérant que la lutte contre l’impunité, la corruption, la mauvaise gestion et le détournement des deniers publics est devenue aujourd’hui une réalité dans notre pays, grâce à la ferme volonté et à la ténacité du Président Patrice TALON ;

Nous, Maires, élus communaux et locaux, représentant l’ensemble des populations des huit communes du département de l’Atlantique (Abomey-Calavi ; Allada ; Kpomassè ; Ouidah ; Sô-Ava Toffo ; Tori-Bossito et Zè) nous réjouissons particulièrement, en cette période qui marque la huitième année du démarrage de cette dynamique inédite et témoignons notre reconnaissance pour toutes ces actions et particulièrement pour les réalisations socioéconomiques suivantes :

1- Sur les plans de la déconcentration et de la décentralisation ∙

La courageuse décision de désigner les chefs-lieux des nouveaux départements et de rendre les douze départements opérationnels, faisant de l’Atlantique un des départements, ce qui a apporté une nouvelle dynamique à nos communes respectives ;

Le démarrage de la construction d’une cité administrative à Abomey-Calavi afin de mettre les agents des services déconcentrés de l’Etat dans de meilleures conditions de travail ;

La courageuse réforme structurelle du secteur de la décentralisation avec la mise à disposition de ressources humaines qualifiées au profit de nos communes ;

2- Sur le plan des infrastructures routières :

Le bitumage de la route Ouèdo- Tori-Bossito ;

La réhabilitation de la route kpota-Ouèdo et le lancement de la deuxième phase de l’asphaltage dans la commune d’Abomey-calavi ;

La construction de la voie Toffo -Lalo

Le reprofilage régulier des routes secondaires et pistes rurales dans nos villages ;

La reconstruction de la piste cyclable de l’échangeur de Godomey ;

Le démarrage des travaux de bitumage de la voie ouidah – kpomassè ;

Etc.

3 Sur Le plan de l’approvisionnement en eau potable aux populations

▪ La construction de plusieurs systèmes d’approvisionnement en eau potable multi villages ;

Les travaux d’extension de la SONEB dans plusieurs communes de notre département.

4 Sur le plan de l’énergie électrique

L’extension du réseau électrique dans la plupart des chefs-lieux d’arrondissement du département ;

L’électrification de plusieurs villages à travers la mise en œuvre du Projet d’Electrification Rurale (PERU) ;

La finalisation et la mise en service de la centrale thermique de Maria-Gléta ;

L’électrification et l’extension grâce du réseau électrique et au projet d’accès durable et sécurisé du Bénin à l’Energie électrique ;

Construction d’une Centrale dans la Zone Economique Spéciale de Glo-Djigbé ;

L’éclairage public avec nouveaux branchements à prix promotionnel ;

Etc…

5- Sur le plan sportif

La construction de plusieurs stades omnisports dans plusieurs communes de notre département

6- Sur le plan de la sécurité

La création de commissariats presque au niveau de tous les arrondissements du département ;

La dotation des unités de sécurité en moyens adéquats de déplacement ;

La mise d’agents de sécurité à la disposition des forces de sécurité et de défense ;

La diminution notoire des braquages et autres actes graves d’insécurité faisant auparavant de notre département une zone rouge ;

Le transfert du camp guézo de cotonou pour Allada ;

le recrutement en vue de policiers municipaux au profit de plusieurs communes du département ;

etc.

7- Sur le plan culturel, artistique et touristique

L’organisation du festival international vodundays;

La réfection de plusieurs sites touristiques et des musées historiques à Ouidah, contribue considérablement à la valorisation du tourisme Béninois ;

La mise en marche du projet réinventer la cité Lacustre de Ganvié ;

8- Dans le secteur de la santé, les réalisations sont bien visibles. En guise d’illustration, on peut citer :

Le renforcement en personnel de qualité et la réhabilitation des infrastructures dans les centres de santé ;

L’implémentation de la politique de santé communautaire ;

La construction d’un l’hôpital de référence à Abomey-Calavi avec des infrastructures sanitaires hautement moderne etc.

Citons par ailleurs, diverses autres actions telles que :

La mise en œuvre du projet AZOLI d’insertion et d’inclusion des jeunes ;

La mise en place de l’examen national du CQM permettant aux artisans de divers domaines de décrocher un diplôme national pour une meilleure insertion professionnelle ;

L’intensification de la production agricole à travers les subventions du FNDA ;

La lutte contre la pauvreté à travers le projet ARCH notamment le micro-crédit Alafia dont les montants et le nombre de bénéficiaires se sont considérablement accrus;

La mise en place d’une carte biométrique ARCH ;

Assurance maladie dans le but de faciliter l’accès aux soins médicaux à des personnes en situation de vulnérabilité;

Inclusion des personnes handicapées dans les recrutements ;

Le programme spécial d’insertion dans l’Emploi (PSIE) pourvoyeur de ressources humaines jeunes dans les entreprises ;

La création d’une zone économique et spéciale à Glo-Djigbé;

Amélioration de l’organisation du pèlerinage à la Mecque ;

La dématérialisation de l’état civil et les nombreux et services déployés aujourd’hui, facilitant la vie à nos concitoyens ;

L’effectivité des cantines scolaires dans la plupart de nos écoles primaires publiques ;

Le recrutement massif des AME au niveau primaire, secondaire et bientôt au supérieur ;

La construction de plusieurs marchés aux normes internationales dont le marché de gros réalisé Abomey-Calavi et celui de Pahou pour ne citer que ceux-là.

C’est le lieu pour nous, maires, élus communaux et locaux de réitérer une fois encore, au nom de toute la population du département de l’Atlantique, nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance au Chef de l’Etat, pour sa vision inédite du développement intégral et durable de notre pays, son attachement à nos richesses culturelles et patrimoniales et son souci permanent du bien-être social des Béninois.

Nous implorons Dieu, le Tout Puissant, pour qu’il protège et inspire davantage notre cher Président Patrice TALON, dans le cadre de la réalisation de son deuxième Programme d’Actions du Gouvernement (PAG2).

Nous serons davantage heureux de voir la concrétisation des autres projets prévus dans le PAG au profit de notre département.

Nous voudrions, solennellement, vous rassurer, Monsieur le Président de la République, du soutien inconditionnel, de la disponibilité permanente et du ferme engagement de toutes les forces vives des communes de l’Atlantique et demeurons mobilisés à vos côtés, aux côtés de votre gouvernement, pour toutes les actions déjà réalisées, celles en cours et celles à venir !

Vive le Gouvernement de son Excellence Patrice TALON !

Vive le Programme d’actions du Gouvernement !

Vive le Département de l’Atlantique !

Vive le Bénin Révélé !

Nous vous remercions !