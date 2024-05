Infrastructures sanitaires: La construction de l’hôpital de zone de Tchaourou bientôt achevée

Visits: 0

Le gouvernement décide d’accélérer la construction de l’hôpital de zone de Tchaourou et de six (6) centres de santé d’arrondissement. A cet effet, des mesures ont été prises en Conseil des ministres le mercredi 15 mai 2024. En effet, le point de la réalisation de ces projets révèle des taux d’exécution physique de 52,70 % pour l’hôpital de zone de Tchaourou, 72% pour le centre de santé de Tchatchou, 90% pour celui de Goro, 91% pour Alafiarou, 94% pour Bétérou, 93% pour Sanson et 94% pour Kika. A l’évidence, le niveau d’exécution des travaux est globalement appréciable. Ils auraient dû être achevés si les entreprises en charge de leur réalisation n’avaient été confrontées à diverses difficultés d’approvisionnement liées notamment au renchérissement des prix de certains matériaux, en raison du conflit russo-ukrainien et des conséquences de la crise du COVID-19. Aussi, un réajustement des coûts initialement retenus est sollicité. Le Conseil des ministres a marqué son accord et instruit le ministre de la Santé d’accomplir les diligences nécessaires pour l’achèvement des travaux dans les meilleurs délais.