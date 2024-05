Culture: La 4ème édition du Festival International Zogben lancée ce samedi

Visits: 1

La ville de Reims en France accueille, ce samedi 18 mai 2024, la cérémonie de lancement de la 4ème édition du Festival International Zogben, qui se déroulera du 2 au 4 août 2024 à Houègbo-Agon, dans la commune de Toffo. La tenue de cette cérémonie de démarrage des festivités hors du territoire vise non seulement à illuminer la ville française, mais également à renforcer les liens culturels entre la France et le Bénin.

Ce que vous devriez savoir : En effet, le Festival International Zogben va bien au-delà du simple cadre d’une manifestation culturelle. Il incarne un véritable rayonnement de la culture béninoise à l’échelle mondiale. Cet événement offre une plateforme unique pour partager et promouvoir la richesse du patrimoine culturel béninois sous toutes ses facettes. La cérémonie de lancement se fera en direct sur toutes les plateformes du festival et par visio-conférence. Au cœur du festival se trouvent les traditions séculaires du Bénin, mises en valeur à travers une variété d’expressions artistiques telles que la danse, la musique, le théâtre et l’artisanat. Les visiteurs ont ainsi l’opportunité de plonger dans l’univers fascinant de la culture béninoise, découvrant ses rites ancestraux, ses contes et légendes, ainsi que ses pratiques artisanales uniques. En offrant une scène internationale à ces formes d’expression culturelle, le Festival International Zogben permet non seulement de préserver et de transmettre le patrimoine culturel béninois aux générations futures, mais aussi de le partager avec le monde entier. Cet échange interculturel favorise la compréhension mutuelle, le respect des diversités et la célébration de l’humanité dans toute sa diversité.

Pourquoi à Reims : La cérémonie de lancement à Reims va bien au-delà d’un simple événement culturel. Elle représente une véritable passerelle entre la France et le Bénin, favorisant la promotion du tourisme, le développement des échanges culturels et l’établissement de liens durables entre les deux pays. En réunissant les communautés béninoise et française autour d’une passion commune pour la culture, le Festival Zogben contribue à établir des liens durables entre les deux nations. Ces liens transcendent les frontières géographiques et culturelles, renforçant ainsi les relations bilatérales et favorisant la coopération dans divers domaines. La ville de Reims, située dans la région Grand Est de la France, est renommée pour son riche patrimoine historique et culturel. Elle est célèbre pour avoir été le lieu traditionnel du sacre des rois de France, marquant ainsi son importance dans l’histoire du pays. De plus, Reims est réputée pour ses fêtes johanniques qui commémorent la délivrance de la ville par Jeanne d’Arc lors de la guerre de Cent Ans. Ces célébrations médiévales animent les rues de la ville chaque année, attirant des visiteurs du monde entier. La tenue du Festival International Zogben à Reims constitue une occasion unique de promouvoir le tourisme entre la France et le Bénin. En attirant l’attention sur la destination béninoise, le festival suscite l’intérêt des voyageurs français pour découvrir les trésors cachés du Bénin, de ses sites historiques à ses paysages naturels préservés, contribuant ainsi au développement du secteur touristique béninois.

Renforcement des échanges culturels : Le Festival International Zogben joue un rôle essentiel dans le renforcement des échanges culturels entre la France et le Bénin, en offrant une plateforme dynamique pour la collaboration et le partage entre les artistes, les artisans et les acteurs culturels des deux nations. Le festival offre aux artistes béninois et français l’opportunité de collaborer et de créer ensemble. Que ce soit à travers des performances musicales, des représentations théâtrales, des expositions d’art ou des ateliers de création, ces collaborations favorisent l’émergence de nouvelles formes d’expression artistique et encouragent le partage des traditions culturelles. Les échanges entre les professionnels de la culture permettent de partager des connaissances et des compétences dans divers domaines artistiques. Les artistes et les artisans ont l’occasion d’apprendre les uns des autres, de découvrir de nouvelles techniques et de s’inspirer mutuellement, ce qui contribue à l’enrichissement de leurs pratiques artistiques respectives. Le Festival Zogben favorise le dialogue interculturel en encourageant les échanges entre les communautés béninoise et française. À travers les performances artistiques, les expositions culturelles et les discussions thématiques, les participants sont invités à explorer les similitudes et les différences entre leurs cultures, favorisant ainsi une meilleure compréhension et un respect mutuel. En mettant en valeur la richesse et la diversité des cultures béninoise et française, le festival sensibilise le public à l’importance de préserver et de célébrer la diversité culturelle. Il offre une vitrine aux traditions ancestrales, aux pratiques artistiques contemporaines et aux innovations culturelles, contribuant ainsi à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel commun.