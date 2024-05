Répression contre la marche syndicale du 1er mai : 21 manifestants testés positifs au cannabis comparaissent ce mercredi

Visits: 1

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Jules Ahoga, à travers un communiqué, a apporté des clarifications sur les arrestations effectuées lors de la marche entreprise par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB). Il informe qu’à l’occasion de cette marche du 1er mai 2024, des personnes dites « travailleurs » ont été interpellées et gardées à vue. Au cours de l’enquête de flagrance ouverte, et à l’issue de leurs interrogatoires, les personnes ayant justifié de leur qualité de travailleur ont été remises en liberté. Il en va de même pour les étudiants et élèves interpellés. Au total, 32 des 73 personnes interpellées ont recouvré leur liberté de mouvement. L’enquête s’est poursuivie à l’égard des 41 personnes gardées à vue. « Il est établi que ces personnes ont été recrutées dans des quartiers de Cotonou pour troubler l’ordre public. Elles ne justifient pas de la qualité de travailleur. La réalisation d’un test urinaire, sur instruction du parquet, s’est révélée positive à l’égard de 21 d’entre elles quant à la consommation et à l’usage de cannabis », lit-on dans le communiqué qui précise que « Ces personnes sont poursuivies devant le tribunal correctionnel pour répondre des faits qui leur sont reprochés ». Ces dernières vont comparaître ce mercredi.