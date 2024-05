Identification des personnes physiques au Bénin: Jean Aholou,  révèle l’apport du projet Wuri dans le processus

Visits: 1

Le gouvernement a pris comme défi il y a quelques années d’enrôler biométriquement les populations, les enregistrer dans un système fiable et leur attribuer un identifiant désigné au Bénin par le Numéro Personnel d’Identification (NPI). Ainsi, grâce au financement de la Banque mondiale, le Projet d’identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion en Afrique de l’Ouest (Wuri Bénin), lancé en septembre 2020, contribue de manière significative à l’identification des personnes physiques au Bénin. Jean Aholou, coordinateur du projet, a exposé lors d’une interview les impacts de cette initiative sur la modernisation de l’état civil et l’accès aux services sociaux de base par les populations, notamment les plus vulnérables.

Pour lui, l’un des objectifs clés du projet Wuri est de garantir que toute personne inscrite dans le registre national des personnes physiques soit dotée d’un justificatif d’identité, appelé au Bénin le Certificat du Numéro Personnel d’Identification (CNPI/fID). Sur une population d’environ 13 millions, le projet Wuri Bénin a déjà permis à 7 millions de Béninois d’obtenir ce certificat. Au cours de l’entretien, il a souligné que le projet Wuri contribue grandement à l’amélioration des services de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP). Selon ses dires, le Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP), mené de 2017 à 2018, a permis d’enregistrer environ 10 500 000 personnes avant le lancement du projet Wuri. « Aujourd’hui, nous sommes à plus de 13 millions de personnes enregistrées », a-t-il ajouté.

En plus du soutien apporté à l’ANIP, Jean Aholou a également souligné l’intervention du projet Wuri au niveau de l’Agence nationale de protection sociale, en aidant le gouvernement béninois à mettre en place le Registre social unique. Ce registre vise à prendre en charge les personnes identifiées comme pauvres, les plus démunies et les moins démunies.