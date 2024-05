Bourses Mext: L’ambassade du japon échange avec les potentiels candidats

Visits: 1

L’Ambassade du Japon en République du Bénin a organisé deux séances d’explication à l’attention des candidats béninois désireux de postuler pour les différentes bourses d’études et de recherches. Ces séances ont eu lieu successivement le mercredi 24 mai et le jeudi 02 mai 2024, à la Salle polyvalente de l’Ambassade du Japon. Les explications ont porté principalement sur des informations générales liées aux études au Japon, le processus de candidature concernant les bourses du Gouvernement du Japon proposées par le Ministère de l’Education, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie du Japon (MEXT) en faveur des étudiants béninois ayant achevé le master, la licence ou le baccalauréat. Lesdites bourses sont classées en 4 catégories à savoir : Research Student, Undergraduate Student, College of Technology Student et Special Training College Student, avec des critères et conditions de sélection spécifiques fondés sur l’excellence. L’objectif de ces séances d’explication est de permettre aux candidats de bien présenter leurs dossiers, afin d’augmenter leur chance de réussite, pendant le processus de sélection.

Les deux séances appuyées par des anciens boursiers ont été des occasions pour les potentiels candidats de mieux comprendre les spécificités des différentes bourses MEXT. Par ailleurs, des conseils nécessaires ont été prodigués aux futurs candidats, afin de leur permettre de bien présenter les dossiers ; ils sont invités à bien lire les nouvelles conditions concernant la première phase de sélection et bien préparer les documents nécessaires, en consultant les liens de téléchargement des formulaires, publiés sur le site web ci-dessous de l’Ambassade du Japon : https://www.bj.emb-japan.go.jp/itpr_fr/etudeaujapon.html.