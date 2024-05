Université d’Abomey-Calavi: L’ENSTIC célèbre la 31ème journée mondiale de la liberté de la presse

Visits: 0

La direction de l’École Nationale des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ENSTIC) a commémoré la 31ème Journée mondiale de la liberté de la presse.

C’était le mardi 3 mai 2022 dans l’Amphi Idriss Déby Itno de l’Université d’Abomey-Calavi.

Photo de famille avec les étudants et les responsables de l’école

De quoi il s’agit : « La presse au service de la planète : crise environnementale et urgence du journalisme ». C’est le thème de la célébration de cette édition de la journée mondiale de la liberté de la presse. Profitant de cette édition consacrée à l’importance du journalisme et de la liberté d’expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle, l’École Nationale des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ENSTIC) de l’UAC a animé une causerie « Médias au service de la préservation de l’environnement au Bénin ».

Ce qui est important : Occasion pour les responsables et les journalistes présents d’engager les étudiants en formation à l’importance de la spécialisation dans le domaine environnemental. « Face aux effets des changements climatiques, un défi se dresse à tous mais particulièrement aux journalistes », a souligné le Professeur Ferdinand Kpohoué, Directeur de l’ENSTIC au cours de la cérémonie. Pour lui, l’écosystème de l’information joue un rôle clé dans la réponse à cette crise existentielle. « L’accès à des informations fiables et le renforcement du journalisme environnemental scientifique et indépendant sont un défi pour chacun », a-t-il dit. Le Professeur Ferdinand Kpohoué a souligné que des journalistes indépendants et des scientifiques sont des acteurs existentiels pour aider le public à séparer les faits des mensonges et des manipulations. Pour le représentant du Recteur Félicien Avlessi, Rafiou Adéoti, cette édition apparaît évidente pour les journalistes de promouvoir et de défendre l’environnement. « C’est une journée de réflexion qui vise à faire comprendre l’importance de la contribution du journalisme à la préservation de l’environnement au Bénin », précise-t-il. Profitant de la célébration de cette fête, il a prodigué des conseils à l’endroit des étudiants. C’est le journalisme Tanguy Agoï qui a animé la causerie-débat autour du sujet : « Médias au service de la préservation de l’environnement au Bénin ».

Entre les lignes : À l’occasion, l’école a honoré l’un de ses enseignants. Il s’agit du Docteur Alain Junior Dokpo, chef du département de journalisme à l’ENSTIC. Après son accession au grade de Maître assistant des universités du CAMES en 2023, il a été investi de sa toge et félicité pour ce mérite. Son parcours exemplaire, exposé par le Dr Alfred Djossou, a permis à l’assistance d’apprécier ses qualités, son dévouement et son engagement dans le travail.

Alban TCHALLA