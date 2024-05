Port de toge: Dr Alain Junior Dokpo honoré à l’occasion de la journée de la liberté de presse

Visits: 0

L’École nationale des sciences et techniques de l’information et de la communication de l’Université d’Abomey-Calavi (ENSTIC/UAC) a célébré l’un de ses enseignants à la faveur de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Il s’agit du Dr Alain Junior Dokpo, chef du département de journalisme. Admis au grade de Maitre-assistant des universités du CAMES en 2023, Dr Alain Junior Dokpo a reçu les félicitations des autorités de l’Université d’Abomey-Calavi. A l’occasion, il a été investi de sa toge et a reçu une attestation de mérite symbolisant les reconnaissances de son école à son endroit pour les œuvres qu’il accomplit au quotidien pour la bonne coordination des activités. Son parcours exemplaire, son dévouement et son engagement ont été magnifiés par ses collègues. Tout comme le représentant du Recteur, Rafiou Adéoti, le Directeur de l’ENSTIC, Professeur Ferdinand Kpohoué a félicité le Dr Alain Junior Dokpo pour sa loyauté tant dans son rôle d’enseignant que dans la gestion administrative qui lui est confiée. L’heureux du jour s’est engagé à poursuivre ses ambitions avec la même détermination.