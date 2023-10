Reconnaissance après les élections législatives du 08 janvier 2023: MOÈLE-BÉNIN exprime sa gratitude à la population d’Oké-Owo

Vues : 26

Après les législatives 2023, le parti, Mouvement des Élites Engagés pour l’Émancipation du Bénin (MOÈLE-BÉNIN), est reconnaissant des efforts de la population d’Oké-Owo. A cet effet, le parti a organisé un meeting de remerciement qui s’est tenu le dimanche 22 octobre 2023 sur le terrain de football du village Oké-Owo. Une marque de reconnaissance du président Jacques Ayadji envers les populations d’Oké-Owo, qui a été fièrement accueillie et appréciée par elles. A cette occasion, le président de MOÈLE-BÉNIN a vulgarisé les résolutions du dernier congrès de son parti.

Jacques Ayadji, président de MOELE-BENIN

Ce qu’il faut retenir : Des leaders de MOELE-Bénin avec à leur tête le président du parti Jacques Ayadji sont allés dire leur sincère remerciement aux habitants d’Oké-Owo d’avoir massivement voté leur parti le dimanche 08 janvier dernier lors des législatives. Après la messe d’action de grâce sur la paroisse Saint François Xavier d’Oké Owo, la cérémonie de remerciement a été riche en animations culturelles avec les bénédictions de sa Majesté Banlè Toffa d’Oké Owo. Première dans l’histoire politique d’Oké-Owo, cette manifestation de reconnaissance d’envergure initiée par un leader politique est fortement vécue par la population et les cadres d’Oké-Owo qui notent le sérieux du parti MOÈLE-BÉNIN et de son président Jacques Ayadji.

Que disent les populations : L’initiateur de ce geste, le président Jacques Ayadji, selon les populations, les rassure qu’elles ne se sont pas trompées de chemin en votant le parti. « Les nombreux partis politiques et candidats que nous soutenions depuis des lustres n’ont pas le sens de la reconnaissance envers nous alors qu’à cause d’eux, on s’entre-déchirait », a déclaré Séraphin Hounvidé, porte-parole de la population. Il a rendu hommage à Jacques Ayadji, pour son esprit de grandeur. Oké-Owo, fait savoir Séraphin Hounvidé, est plus que jamais déterminé à rester contre vents et marées avec lui et le soutenir. « Monsieur le Président du parti MOÈLE-BÉNIN, comptez désormais avec Oké-Owo dans la vie de parti, portez le village dans votre cœur, et ne permettez plus qu’il soit brimé surtout dès les prochains positionnements sur les listes de candidature et même dans l’animation et la mise à disposition des moyens pour la vie et le fonctionnement du parti à la base », a-t-il fait savoir. Séraphin Hounvidé a exposé quelques doléances dont la construction d’un pont sur le fleuve de l’Okpara, le commissariat d’Oké-Owo etc. Aux dernières législatives, 32,6% de femmes étaient positionnées sur la liste de Moele-Bénin. De ce fait, la représentante des femmes d’Oké-Owo, Tatiana Azombadé, épouse Adounsa, a sollicité le soutien du président Jacques Ayadji pour la résolution de certains problèmes que rencontrent les femmes d’Oké-Owo au quotidien comme par exemple le manque d’eau potable, le défaut d’accompagnement financier pour faciliter l’autonomisation des femmes, l’inexistence d’ONG ou de structures pouvant offrir des formations professionnelles pratiques telles que la fabrication de savons et autres au profit des femmes, l’absence de marché frontalier ici à Oké-Owo etc.

Que dit Jacques Ayadji : Le président du parti MOÈLE-BÉNIN, Jacques Ayadji a remercié les populations d’avoir massivement fait le choix de son parti à cette législative. Il se dit être heureux de cette marque de confiance envers sa personne et envers son parti. Il a lancé un appel à la mobilisation de tout le village afin qu’à l’avenir, ils puissent faire du chemin ensemble.

Les populations massivement sorties

Par ailleurs : Il faut préciser que les populations ont exprimé leur reconnaissance envers Jacques Ayadji pour avoir soutenu le village en décembre 2018 lors du festival Mahi-Houindo, la concrétisation du bitumage de la voie Savè-Oké-Owo, longue de 27 km, le parrainage du festival International Zogben que Oké-Owo et autres. Au cours de cette cérémonie, le coordonnateur départemental du parti a aussi salué le vote massif de la population d’Oké-Owo au profit du parti MOÈLE-BÉNIN, sorti vainqueur des législatives dernières. Il a aussi, en présence de la coordonnatrice d’arrondissement du parti, exprimé sa gratitude aux membres de l’équipe de terrain qui a mouillé le maillot pour l’attente des résultats. Fiers des performances du village dont ils sont les responsables, les membres du bureau de l’Association de développement AGROD d’Oké-Owo, ont fortement apprécié l’engagement des militants du parti à Oké-Owo.