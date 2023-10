Présidence du parti Les Démocrates: Azannaï désapprouve le choix de Yayi

Vues : 103

« Yayi en endossant un statut politique partisan public et actif n’a aucun respect pour sa propre parole », dénonce Azannai

L’élection de l’ex-chef de l’Etat Boni Yayi à la tête du parti Les Démocrates continue de susciter diverses réactions dans le monde politique. La dernière en date est celle de l’opposant et président du parti Restaurer l’Espoir (RE), Candide Azannaï dans une adresse à ses militants. Pour lui, en portant le choix sur Boni Yayipour diriger désormais cette formation politique, « le parti les Démocrates expose ses limites et l’impasse dolosive de sa compromission ». Plus amer dans sa déclaration, Candide Azannaï compare le parti Les Démocrates à « un club politicien d’accompagnement et de légitimation du pouvoir dictatorial dit de la rupture contre des avantages pécuniaires dans le seul but politicien inavoué mais apparemment mercantile et lucratif. » Il a aussi fait savoir qu’ «en réalité, ce que Boni Yayi a tenté et réussi contre Éric Houndété en le supplantant à la présidence du parti Les Démocrates, il l’avait tenté avec moins de succès contre la bande à Yarou, Hounkpè, Djemba et consorts à la tête du parti Fcbe. ». Toujours avec la même verve, le président du parti Restaurer l’Espoir estime que « Boni Yayi est dans un cirque saisonnier. Le nouveau feuilleton ouvert par l’éviction de Houndété procède à la fois d’une sanction vengeresse et d’un déficit de confiance à son encontre. Il y a également l’indigence flagrante du poids politique intrinsèque de cet évincé inapte à générer une différentielle significative, une plus-value électorale véritablement concurrentielle dans le cas d’une présidentielle et dans le contexte politique actuel. »

Dans son adresse, Candide Azannaï n’a pas manqué, par ailleurs, de donner des consignes à ses militants et aux populations béninoises. « Le Parti Restaurer L’Espoir (RE) recommande aux populations, aux résistants et aux militants de retenir : Sur l’éthique politique et la confiance publique : Ne pas respecter les engagements solennellement pris devant le Peuple, c’est ne pas respecter le Peuple ; c’est se discréditer, se décrédibiliser. En conséquence, Boni Yayi en endossant un statut politique partisan public et actif n’a aucun respect pour sa propre parole. Nul ne doit lui accorder dans un tel contexte, le moindre crédit…. » a-t-il déclaré, entre autres.

Christian TCHANOU