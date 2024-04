Semaine Mondiale d’Action pour l’Education: Le réseau PAMOJA plaide pour une éducation transformatrice au Bénin

Visits: 0

La Semaine Mondiale d’Action pour 1’Education 2024 s’est déroulée du 22 au 26 avril 2024 et marque le lancement du 25è anniversaire de la Campagne Mondiale pour l’Education (CME). Dans ce cadre, le réseau ouest-africain PAMOJA Education dont le siège est au Bénin et membre de la CME, a organisé des activités de sensibilisation en faveur d’une éducation transformatrice.

De quoi s’agit-il : Célébrée dans le monde entier par les mouvements et les défenseurs de l’éducation pour rappeler aux gouvernements, aux décideurs et aux autres parties prenantes de respecter les engagements mondiaux en faveur de l’éducation, la Semaine Mondiale d’Action pour 1’Education 2024 a été centrée sur le thème de l’éducation transformatrice. En effet, le choix de ce thème fait suite à la décision de l’Assemblée mondiale de la Campagne Mondiale pour l’Education (CME) en 2022 et réitérant la vision et le plaidoyer de la CME pour une éducation transformatrice. Ainsi, l’éducation a un énorme pouvoir de transformation des réalités. En défendant le rôle transformateur de l’éducation, la CME conteste les tentatives visant à définir l’éducation uniquement comme un ensemble étroit de résultats d’apprentissage. Elle estime que l’éducation transformatrice est le moteur de la justice sociale, du développement durable et de la liberté individuelle et collective. « L’éducation devrait contribuer de manière significative à la paix, en tant que moyen de construire des valeurs, des connaissances, des attitudes, des compétences et des comportements permettant de vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec l’environnement », a fait savoir la coordonnatrice de l’activité, Carole Houndjo Avandé.

Que retenir : La SMAE 2024 est l’occasion pour les coalitions, les syndicats d’enseignants, les étudiants et les jeunes, les ONG et les mouvements d’assurer le suivi auprès de leurs gouvernements respectifs et de leurs partenaires de développement de leurs engagements nationaux et mondiaux pris lors du Sommet sur la transformation de l’éducation (TES). Pour apporter sa contribution, PAMOJA Education a organisé une campagne de communication sur le thème 2024 à travers son site web et les réseaux sociaux. Le réseau a diffusé un document de position à l’endroit des autorités sur l’urgence de rendre compte des engagements nationaux, Un webinaire a été initié sur le thème : « L’éducation transformatrice des jeunes et des adultes : gage de la paix et du développement socio-économique de l’Afrique ». Les journalistes ont été sensibilisés. Dans le cadre de ces activités, les responsables de PAMOJA ont visité deux centres d’éducation des adultes pour célébrer les acquis et motiver les bénéficiaires à utiliser les acquis de l’éducation pour transformer leur environnement socio-professionnel.

A propos de PAMOJA Education : Le réseau PAMOJA Education promeut l’éducation en tant que droit humain fondamental et fait le plaidoyer à l’endroit des gouvernements pour qu’ils respectent leurs engagements à fournir une éducation publique et un apprentissage tout au long de la vie gratuits, inclusifs et de qualité pour tous, en particulier pour les jeunes, les adultes et les communautés marginalisées ou exclues. Il est constitué de quatorze réseaux d’alphabétisation et d’éducation non formelle dans les pays à savoir : Bénin, Burkina-Faso, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Maroc, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra-Leone et Togo. Ces réseaux pays sont appelés PAMOJA nationaux et sont constitués des ONGs et associations intervenant en Alphabétisation et Education Non Fomelle (AENF) sur le plan national.