Réorganisation des partis soutenant la rupture: Talon en conclave avec toute sa mouvance

«Dialogue du Chef de l’Etat avec les acteurs politiques». Tel est l’intitulé d’une importante rencontre de deux jours qui démarre ce vendredi matin entre Patrice Talon et tous les acteurs de la mouvance présidentielle, au Palais des Congrès à Cotonou. Selon des sources proches des partis soutenant le régime de la rupture, des élus communaux, municipaux et des maires en provenance de toutes les communes du Bénin, des députés anciens comme nouveaux, , des ministres et autre responsable exerçant des fonctions politiques sont tous invités à cette grande séance de travail avec le numéro 1 de la mouvance durant les 48 heures à venir. Si des points précis inscrits à l’ordre du jour revêtent encore une certaine discrétion, des informations glanées çà et là laissent révéler que cette rencontre donne suite à une récente audience accordée par Patrice Talon à deux partis soutenant ses actions en dehors du Bloc Républicain (BR) et de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R). Il s’agit en effet de Moele-Bénin de Jacques Ayadji et de la Renaissance Nationale (ex-Udbn) de Claudine Prudencio. Au sortir de cette audience, Jacques Ayadji avait informé de ce que le président Patrice Talon avait souhaité la création d’un cadre de concertation des acteurs de la mouvance pour mieux harmoniser les combats politiques nécessaires dans le camp présidentiel en vue des prochaines élections. La question sera sans doute débattue de long en large à l’occasion des échangesqui démarrent ce matin au palais des congrès entre Talon et ses bataillons politiques.

A moins de deux ans des élections générales de 2026, il n’est pas exclu aussi que la succession de Patrice Talon qui achèvera ses deux mandats constitutionnels, fasse objet de réflexion et d’orientations primitives. Très attaché, dit-on, à la réforme du système partisan qui veut que les candidatures aux élections ressortent désormais du choix des partis politiques, ce qui a valu des mises à l’écart de certains de ses proches qui semblent ne plus œuvrer dans ce sens, Patrice Talon ne manquera pas de réaffirmer à ce dialogue, son intransigeance à ce propos. Ce qui est sûr, l’horizon pourrait s’éclaircir davantage au sein de tous les acteurs politiques de la mouvance au terme de ces deux jours de dialogue avec un Patrice Talon, qui se dit déterminé à sauvegarder tous les acquis obtenus sous son règne, après son départ de la tête du Bénin en 2026.