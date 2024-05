4e étape 19e Tour cycliste du Bénin : Yacine Hamza montre sa maitrise du parcours  Ouinhi-Porto-Novo

Visits: 3

L’Algérien Yacine Hamza au milieu sur la plus haute marche du podium de la 4e étape

Gros défi pour les coureurs de l’Afrique subsaharienne, la victoire d’étape sur cette plus petite distance du parcours (97,170Km) est allée à Hamza Yacine de l’Algérie. En effet, l’Algérien qui avait gagné l’étape l’année dernière, a récidivé lors de cette 4è étape de ce 19e Tour cycliste International du Bénin, courue le jeudi 3 mai 2024. En effet, sur le parcours Ouinhi-Porto-Novo, Yacine Hamza s’est montré le plus efficace. Il a avalé les 97,170Km en 2h05’16” avec une vitesse moyenne de 46,54km/h. Derrière lui, sont arrivés respectivement 2e et 3e Leslie Leander (Team Bike AID/ Allemagne ) et Achraf Ed-Doghmy (Maroc). Une première victoire d’étape pour l’algérien Hamza Yacine dans le cadre de ce 19è Tour cycliste international. Avec ce podium, Yoel Habteab, leader au classement, maintient toujours son rang au classement général de cette course qui compte désormais 61 coureurs, soit 4 de moins qu’au départ à la 1ère étape. Yoel Habteab avant cette 4e étape avait entre 2 minutes et 34 minutes d’avance sur neuf coureurs dont cinq marocains. Plus précisément, il a 2 minutes sur Lagab Azzedine. Il en compte 5 sur Sabbah El Houcine, 6 sur El Arbaoui Adil, 7 sur Ed Doghmy Achraf, 12 sur El Alouani Driss, 20 sur Rahmou Anouar, 32 sur Mimouni Oussama Abdellah, 33 sur Beck Jonaset 34 sur le camerounais Aurelien Achetkuenyinyi.

Voir les récompenses à l’issue de la 4e étape

Castel Beer/Maillot Jaune : Habteab Yoel ( Team Bike AID / Allemagne)

Moov Africa/Maillot 1er des africains : Habteab Yoel ( Team Bike AID / Allemagne)

NSIA (Banque et Assurance)/Maillot du Meilleur Jeune : Habteab Yoel (Team Bike AID /Allemagne)

Super U/Premier classement par point : Habteab Yoel ( Team Bike AID / Allemagne)

CFA Motors/Maillot 1er des Béninois : Glorad Saïzonou

CANAL+/Maillot de la Combativité : Rémi Sowou

World Cola/Maillot Sprint Intermédiaire : Quevauvilliers Samuel (Île Maurice)

YALAU/Echarpe de la plus longue échappée : Diallo Yacouba (Mali)

AQUA BELLE/Écharpe du Fair Play : Ted Yao Tossavi (Bénin )

Moov Money/Echarpe du Meilleur Équipier : Ricardo Sodjèdé

Mikem Technologie/Echarpe de l’Elégance : Romuald Soundji

Anselme HOUENOUKPO