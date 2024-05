19è Tour cycliste du Bénin : Achraf Ed-Doghmy gagne l’étape Agbangnizoun-Cotonou et finit maillot jaune

Visits: 0

Achraf Ed-Doghmy au milieu

De Boukoumbé à Cotonou en passant par Djougou, Parakou, Savè, Djidja, Athiémé, Ouinhi, Porto-Novo et Agbangnizoun, le 9e tour cycliste international du Bénin aura tenu toute sa promesse. En 5 étapes, il a permis aux populations d’apprécier le niveau des coureurs venus de plusieurs pays africains et européens. Il leur a surtout permis de revoir le champion il y a un an remettre ça. En effet, Achraf Ed-Doghmy du Maroc a décroché une nouvelle fois le titre de vainqueur du tour du Bénin. En embuscade dans le lot des meilleurs de ce tour, il a dépossédé l’Erythréen Yoel Habteab du Team Bike AID / Allemagne du maillot jaune. Ceci, après sa victoire au terme de la 5e et dernière étape courue entre Agbangnizoun et Cotonou. Achraf Ed-Doghmy, sur cette étape longue de 154 km, a refait son retard après s’être imposé devant Boudar Zaki et Lagab Azzedine respectivement 2e et 3e sur le podium.

Anselme HOUENOUKPO