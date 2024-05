Cyclisme/Grand prix de Cotonou édition 2024: Yaya Diallo du Mali remporte le trophée

Visits: 10

Le ministre des sports et le maire de Cotonou remettant le trophée du Grand prix de Cotonou au Malien

Compétition qui succède au Tour du Bénin, le Grand prix de Cotonou de cette année s’est tenue sur le circuit fermé de la Route de la place de l’Amazone. Âprement disputé, il a vu le sacre du cycliste malien, Yaya Diallo. C’était le dimanche 5 mai 2024.

Au départ, ils étaient 61 coureurs à se lancer pour la conquête du Prix. Et sur les 104 km parcourus, soit 10 tours de l’itinéraire prévu, le cycliste malien Yaya Diallo, a réalisé un chrono de 2h30’12. Premier meilleur chrono au terme de la course, il décroche l’édition du Grand prix de Cotonou. Derrière lui se sont classés l’Algérien Oussama Abdellah MIMOUNI (2h30’12) et Jonas BECK de l’équipe allemande de Team Bike Aid (2h30’12). Dans le rang des Béninois, seul Emile Boris Houéto, a pu mieux faire. Avec 4’54 de plus que le leader, il s’est classé 14ème.

Cette course s’est déroulée en présence de l’édile de la ville de Cotonou, notamment le Maire Luc Atrokpo et le ministre des sports, Benoît Dato, sans oublier les représentants des sponsors qui ont tous adressé leur satisfaction à l’endroit du comité d’organisation que préside Romuald Hazoumè.

Faisant son bilan sur cette édition du Tour du Bénin et du Grand prix de Cotonou, le président Romuald Hazoumè, lui, a remercié les sponsors et les partenaires sans qui l’on ne saurait parler de réussite. « On ne peut réussir l’organisation de ce tour sans les sponsors et partenaires et surtout l’assistance et l’accompagnement du gouvernement béninois », a-t-il fait savoir tout en confirmant à nouveau que le Grand prix sera inscrit à l’UCI à partir de cette année.

Anselme HOUENOUKPO