Arrestation de l’usurpateur du titre du journal ‘’Aujourd’hui au Bénin’’: Le DP, Stevens LEMON salue le professionnalisme de la police judiciaire

Ghislain Stevens Lémon

Après maintes dénonciations, l’usurpateur du titre du journal ‘’Aujourd’hui au Bénin’’ a été arrêté. Le journal ‘’Aujourd’hui au Bénin’’ détenteur d’une autorisation de la HAAC, dont le Directeur de Publication est Stevens LEMON, se réjouit de cette arrestation en espérant que l’action de la justice va permettre de dénicher et punir tous les auteurs et complices dans ce dossier. Le Directeur de Publication est Stevens LEMON a tenu à rassurer l’opinion publique nationale et internationale ainsi que les lecteurs, amis et proches que le journal ‘’Aujourd’hui au Bénin’’ n’a aucun problème avec la justice et n’est mêlé ni de près ou de loin à rien qui soit contraire à l’éthique et la déontologie dans les médias. Lire son communiqué :

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nous, Stevens LEMON, Promoteur du journal Aujourd’hui au Bénin, avons appris par divers canaux de communication que la justice béninoise, par l’entremise de la police, a mis la main sur l’usurpateur du titre de notre journal.

A cet effet, nous saluons le professionnalisme des responsables de la police judiciaire qui ont fait un travail appréciable suite à la plainte du Président Joseph Djogbénou, la énième victime des agissements de l’usurpateur et pirate du titre de notre journal, contre qui nous avions mené plusieurs actions pour qu’il soit démasqué.

En effet, à la survenance des agissements du pirate du titre de notre journal, nous avions fait plusieurs dénonciations auprès des autorités compétentes et saisi en 2020 la justice contre la personne inconnue qui se cachait dernière le journal usurpé. Nos nombreux communiqués de dénonciation n’ont pas ralenti les fausses publications et manipulations de l’usurpateur jusqu’à ce que la police ne mette dernièrement la main sur le pirate mis en cause.

En espérant que l’action de la justice va permettre de dénicher et punir tous les auteurs et complices dans ce dossier pour décourager à jamais de tels agissements, nous tenons à rassurer l’opinion publique nationale et internationale ainsi que les lecteurs, amis et proches que le journal Aujourd’hui au Bénin, détenteur d’une autorisation de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la Communication (HAAC), n’a aucun problème avec la justice et n’est mêlé ni de près ou de loin à rien qui soit contraire à l’éthique et la déontologie dans les médias.

Nous rappelons également que le seul vrai promoteur et détenteur du titre du journal Aujourd’hui au Bénin, est Monsieur Stevens LEMON. Il jouit pleinement de sa liberté et se réjouit de l’annonce de l’arrestation du pirate du titre de son journal.

Stevens LEMON

Promoteur du journal Aujourd’hui au Bénin