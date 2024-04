Lancement d’ouvrage intitulé ‘’Aventure en suspens’’: Un chef d’œuvre du Dr Félix Badjagou qui suscite la créativité des jeunes

Visits: 0

Dr Félix Badjagou auteur de ‘’Aventure en suspens’’

Socio-Anthropologue, le Dr Ifadjouro Félix Badjagou a publié son premier ouvrage intitulé ‘’Aventure en suspens’’. C’est un document de 131 pages subdivisé en 13 chapitres dont le lancement officiel a eu lieu le jeudi 25 avril 2024 à la Bibliothèque Bénin Excellence de Godomey (Abomey-Calavi).

Ce que vous devriez savoir : Né sous la plume du Dr Ifadjouro Félix Badjagou, l’‘’Aventure en suspens’’ est un livre qui restitue les expériences de l’auteur surchemin de l’entrepreneuriat réussi et de la création de l’entreprise. En accordant d’attention à ce document, la jeunesse aura la chance de tutoyer le succès en matière de création et de gestion d’entreprise. C’est un livre de déclic chez les esprits entrepreneurs indécis et des grands patrons de demain. L’auteur a appréhendé dans les abymes de la société, ce qui convient à sa jeunesse et ce dont elle a besoin pour s’engager dans la créativité vitale. Il lui propose donc ce livre,inspiré de sa bonne aventure dans la création et la gestion d’entreprise avec succès, pour lui faire comprendre la démarche qui précède à la richesse. Les erreurs à éviter pour un bon démarrage en affaire et comment oser vivre une vie meilleure. Il recommande de pouvoir se passer du monde imposé pour s’offrir le monde voulu. Pour y arriver, il faut développer son génie. Il renseigne également sur les valeurs cardinales de la réussite en entreprise et partage l’habitude des gagnants. La bonne gestion du temps, la discipline et le plan d’affaire.

Entre les lignes : Le lancement officiel de ce document a été co-parrainé par les honorables députés Edwige TOSSAH et Kamel OUASSAGARI. Ils se sont réjouis du choix qui a été porté sur eux afin qu’ils parrainent cette activité. A en croire, l’he Edwige TOSSAH, il implique aujourd’hui de créer de la richesse pour avoir le contrôle de son existence et de vivre pleinement la vie de ses rêves. Et pour y arriver, il faut oser entreprendre. Selon elle, Dr Ifadjouro Félix Badjagoumontre le chemin à parcourir à la jeunesse. « C’est un recueil de démarche, de processus et d’outils nécessaires pour affronter de multiples défis contemporains », a-t-elle dit. Pour sa part, l’he Kamel OUASSAGARIa invité l’assistance à la lecture de ce livre. Pour être entrepreneur, il faut apprendre à être pluridisciplinaire. C’est pour cela qu’il a souhaité que cette œuvre ouvre la voie à une nouvelle inspiration. Plusieurs enseignants d’université et de personnalité de la République ont marqué leur présence au lancement de ce livre. Dans son intervention, l’auteur Félix Badjagou s’est réjoui de la mobilisation autour de ce lancement de son tout premier ouvrage.

Vue partielle des participants à la cérémonie de lancement

Qui est l’auteur : Ifadjouro Félix Badjagou est né en l989àGlazoué au Bénim. Il est titulaire d’un Doctoraten Sociologie-Anthropologie de l’Universitéd’Abomey-Calavi. Chercheur polyvalent, il acapitalisé de hautes expériences en tant qu’Expert-Consultant et Entrepreneur Social. Le Dr BADJAGOU est Certifie de la Banque Mondiale et de l’Institutde la Francophonie pour le Développement Durable. Il cumule depuis2021 la recherche et la créativité a action pour la promotion valeurs du développement durable sous le label de son ONG MondeDurable. Ses deux bac, séries D et G2 renforcés par son BTS en Banque et finances, lui ont donné les aptitudes de gestion optimale en tant qu’entrepreneur Dans ses luttes contre le chômage. Il donne des séminaires de formation par lesquels il invite la jeunesse à combattre le chômage par la science entrepreneuriale appliquée.

Alban TCHALLA