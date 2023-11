Gospel: Prisca Benita prépare un nouvel opus

Vues : 9

Le répertoire du gospel sera riche d’une nouvelle chanson. C’est ce qu’on apprend auprès du staff de Prisca Benita. Et selon les informations, la Béninoise constamment connectée avec les nouvelles venant de son pays s’apprête pour la sortie d’un chant de victoire sous un rythme afrobeat. Cette chanson que veut lancer celle qui était récemment en séjour avec joie et enthousiasme, apprend-on, va bouleverser les vies positivement.

Qui est Prisca Benita : Titulaire de 2 Awards musicaux gospel au Bénin, Prisca Benita est née au Cameroun. Auteur-Compositeur, Musicienne, Chantre Gospel, Artiste Peintre, Professionnelle Médicale, et Ministre de l’Evangile, elle navigue compte tenu de ses missions et activités entre le Canada et les États Unis, pays dans lequel elle a fondé son ministère Prisca Benita Ministry For Nations. Sa chanson «Cette Montagne Se Déplacera », lui a valu plus de un million de vues sur Youtube. Ce qui lui permet de prendre un envol exceptionnel au même moment que ses compositions et mélodies profondes.Pas qu’artiste, chantre de gospel, Prisca Benita défend également les causes des femmes.

D’ailleurs, compatissante à la douleur d’une femme africaine dont la nouvelle tragique lui est parvenue d’une ville africaine dont elle n’a pas voulu mentionner le nom, Prisca Benita dit “NON AUX VIOLENCES CONJUGALES FAITES AUX FEMMES”. C’est ainsi que la chroniqueuse qu’elle est devenue interpelle plus d’un sur la situation des violences à l’égard des femmes. C’est alors qu’elle interroge sur le fautif dans ces situations de violence conjugale. «A qui la faute ? Quel est le rôle de l’Etat, de la famille, des institutions religieuses, des amis, de la population ? Ou alors , quel est le rôle de la victime ?». Au tant de questions que Prisca Benita lance et espère avoir des réponses pouvant apporter la gaieté aux uns et autres. Ceci à travers son répertoire musical.

Anselme HOUENOUKPO