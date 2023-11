Volley-ball : La Fédération nantie d’une trentaine d’entraîneurs niveau 2 Fivb

Vues : 6

Le président Ali Yaro remettant de présent à la major des dames, Sian Fofana

Le stage de formation des entraîneurs niveau 2 Fivb (Fédération internationale de volleyball) a pris fin le samedi 25 novembre 2023. Tenue à l’INEPS (Institut national d’éducation physique et sportive) de Porto Novo sous l’égide de l’expert Sénégalais Mbaye DEME et de son assistant Chabi Talata Mohamed, cette séance de formation a été l’occasion pour une trentaine d’entraineurs de valider leur diplôme de niveau 2. En effet, sur la cinquantaine ayant pris part du 20 au 25 novembre, à ce rendez-vous du donné et de recevoir initié par la Fédération béninoise de volleyball (Fbvb), ils sont précisément 31 à faire leur entrée dans ce rang. Et le major de cette promotion au niveau des hommes a nom Boris Fota. Chez les dames, c’est bien Sian Fofana (Malienne) qui a fini en tête. La cérémonie de clôture a connu la présence de Ali Yaro Sourakatou, président de la fédération béninoise de volley-ball et du représentant du Fonds National pour le développement des activités de jeunesse, de sport et des loisirs (Fndajsl).

A ce moment précis, le représentant des stagiaires a remercié les formateurs pour le savoir à eux transmis. Il a ensuite pris l’engagement au nom de ses camarades qu’ils transmettront à leur tour ce savoir à leurs apprenants. Pour sa part, Mbaye DEME a salué la fédération pour la confiance placée en lui pour animer ce stage. Se réjouissant des conditions de travail et d’hébergement dont ils ont bénéficié tout au long du stage, a félicité les participants pour leur assiduité et leur disponibilité. Il n’a pas manqué de leur dire tout l’espoir qu’il place en eux pour être de bons messagers. Le représentant du Fndajsl s’est réjoui de la tenue de ce stage dont sa structure est le bras financier. Il a par la suite confié que le Fonds est toujours prêt pour accompagner les bonnes initiatives des Fédérations sérieuses comme celle du volleyball. Le président Ali Yaro a d’abord félicité tous les stagiaires pour leur ténacité vue le rythme très soutenu du stage. A l’endroit de ceux qui n’ont pas pu décrocher le précieux sésame, il les invite à continuer le travail car, il y aura d’autres opportunités qui se présenteront à eux.

Anselme HOUENOUKPO