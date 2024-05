Nouvelle marche de protestation  à Cotonou: 72 manifestants de la Cstb interpelés par la police

Visits: 1

Comme annoncé juste après avoir été empêchées pour mener la marche de protestation contre la cherté de la vie, les centrales syndicales ont organisé un meeting d’information et une marche au niveau de la Bourse du travail le 1er Mai 2024. Mais la même scène qui s’est déroulée le samedi 27 avril dernier s’est reproduite avec l’intervention des éléments de la police. Selon un communiqué signé parle secrétaire général de la CSTB, KassaMampo, 72 manifestants ont été arrêtés. « La CSTB porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que le gouvernement a pris la décision d’interdire et d’empêcher la marche de ce jour, 1er mai 2024, fête internationale du Travail. Il a fallu la détermination des organisateurs pour forcer la tenue de la manifestation en suivant un autre itinéraire », a-t-il alerté avant d’indiquer que la police républicaine a procédé à « l’arraisonnement de véhicules et à l’arrestation de 72 personnes enlevées et déportées à la police judiciaire de Agblangandan ».En effet, nonobstant la présence des policiers pour empêcher la tenue de la marche des travailleurs, KassaMampo et les siens n’ont pas lâché l’affaire. Après avoir contourné le dispositif des forces de l’ordre, ils ont réussi à marcher sur quelques artères de la ville de Cotonou pour exprimer leur ras-bol face à la situation que vivent les travailleurs et les citoyens béninois. Mais sur le chemin de retour à quelques mètres de la Bourse du travail, ils ont fait face au dispositif mis en place par le Directeur Général de la Police Républicaine Soumaila Yaya. Partis brusquement en rangs dispersés, les marcheurs se sont retrouvés à la bourse du travail pour la déclaration finale lue par leSgKassaMampo.