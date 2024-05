Coût de vie élevé en Afrique: Le Bénin sort du lot des 10 pays indexés

Visits: 0

Sur le continent, nombre de pays ont pâti en 2023 des effets de l’inflation et d’une baisse de la croissance économique. Le Bénin n’en fait heureusement pas parti. C’est la Côte d’Ivoire, le Sénégal et l’Éthiopie qui se partagent le podium des pays africains où la vie coûte plus chère sur le continent, d’après les derniers chiffres publiés en février sur la base de données en ligne Numbeo. En effet, l’actualité locale ces derniers temps semble donner l’impression que le Bénin est le pays africain le plus éprouvé par la cherté de la vie. Selon une étude menée par la plateforme Numbeo spécialisée dans la collecte de données sur le coût de la vie à travers le monde, le Bénin ne figure pas parmi les 10 meilleurs pays africains où la vie coûte chère. Dans un classement exclusif révélé par ladite plateforme, la Côte d’Ivoire occupe le premier rang dans le classement dévoilé dans le courant de ce mois d’avril par Numbeo. Elle est suivie du Sénégal qui est classé en deuxième position. La Côte d’Ivoire et le Sénégal sont d’ailleurs les deux pays de l’Afrique de l’Ouest à figurer dans le top 10 des pays africains où la cherté de la vie est très prononcé. Le classement est dominé par les pays de l’Afrique centrale et australe. L’Ethiopie classée en troisième position, Mozambique quatrième position, s’en suit la Mauritanie, la Zambie, le Cameroun, le Zimbabwe, l’Afrique Du Sud et en dixième position la Namibie. Au regard de ce classement dont le Bénin est exempté, on peut dire que les populations ne souffrent guère le martyre au plan de la cherté de la vie. Il faut noter que la situation liée à la cherté de certains produits de première nécessité a des causes bien extérieures et le Bénin n’est pas le seul pays qui y est exposé.