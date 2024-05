Edition 2024 de la JDI à Porto-Novo au Bénin: Les archives numériques de la danse au cœur d’un atelier

Visits: 0

La salle de conférence de la bibliothèque nationale du Bénin sise à Porto-Novo dans le département de l’Ouémé, a servi de cadre le mardi 30 avril 2024 à l’atelier d’information et de formation en ce qui concernent le traitement et la conservation des archives numériques de la danse sans perdre de vue la valorisation des archives y afférentes. Une occasion pour Koffi ATTEDE, Directeur général de la bibliothèque nationale, après avoir exposé les atouts de sa structure, de saluer cette Initiative, laquelle réunit autour de la même table les acteurs professionnels du secteur pour des échanges fructueux et un diagnostic pour hisser très haut les danses en particulier celles africaines comme l’envisage madame Decoret-Ahiha Anne qui voudrait vendre les danses béninoises à travers sa plateforme “Numeridanse.tv”.

La danse, un exercice hautement spirituel mettant en mouvement tout le corps en fonction des rythmes à en croire aux essaies de définition de madame Decoret-Ahiha Anne, reste une source d’inspiration historique des peuples de diverses civilisations. Elle mérite d’être protégée pour en faire une source d’histoire et de développement. D’où l’initiative “Meridanse.tv” de madame Decoret-Ahiha présentée aux acteurs professionnels de la danse et ceux exerçant dans la numérisation et la conservation des archives pour anticiper sur les approches de sécuriser les archives béninoises en matière de danse, de théâtre et des spectacles. Un de ses chantiers prioritaires dont le contenu et les perspectives ont été exposés en mettant en exergue les forces et faiblesses sans oublier les difficultés. Raison de cet atelier de formation ayant pour thème “Traitement, conservation et valorisation des archives numériques de la danse” et appréciée par le directeur général de la bibliothèque nationale, Koffi ATTEDE qui a ouvert les travaux. Il en a profité pour montrer l’importance de sécuriser les données d’une personne, d’une famille et d’une nation. Pour illustrer sa pensée, il a fait allusion à un document mal rangé et dont on a besoin à un moment inattendu. Les difficultés et les souffrances endurées ont meublé ses interventions pour convaincre l’auditoire de la nécessité d’aller à l’école de la bonne conservation des données qu’elles soient personnelles ou républicaines. Il en a profité pour faire le tour des réformes à la bibliothèque nationale afin d’en faire un lieu de référence en matière de lecture, de conservation et de sécurisation des informations et données. Les projets en vue pour plus de performance ont été pointés du doigt par le directeur pour faire de la bibliothèque nationale un lieu de référence. La satisfaction concernant l’effectivité de cet atelier a été aussi constaté chez tous les participants qui ont salué cette rencontre d’échange, laquelle a traité des détails de la présentation de “Numeridanse.tv”, les exemples de recherche dans la base de données, les expositions des outils de médiation en insistant sur les thématiques playlists et expositions virtuelles sans oublier l’expérience de madame Decoret-Ahiha Anne. Un grand atout pour aller en profondeur de l’histoire de la danse à en croire les participants qui ont fait de riches contributions de nature à encourager l’initiateur soutenu par le gouvernement à travers le ministère de la culture et du tourisme sous tutelle de Jean-Michel Abimbola.

Fidèle KENOU