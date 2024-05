Super Ligue Pro 2023-2024: Loto-Popo s’impose à Coton et garde le cap pour le sacre

Visits: 0

Maintenir sa chance de finir dans le top 2 intact. C’est ce qu’a réalisé Loto-Popo lors du choc de la 16e journée de la Super Ligue Pro 2023-2024. L’équipe conduite par Abdoulaye OUZÉROU a écrit une nouvelle page de son histoire au Stade Omnisports de Ouidah. Laborieux, les joueurs ont arraché la victoire, 1-0, lors de ce déplacement a priori difficile à négocier.Ceci suite à un but marginalement inscrit par les Lotoboys. 4ème minute, Gaston HOUNGBEDJI, comme à son habitude, a décoché une frappe qui s’est logée dans la lucarne droite du gardien de Coton FC. Le public du stade omnisports de Ouidah est refroidi sur le coup. Mais, les joueurs de Victor ZVRUNKA tentent de les réveiller en multipliant les assauts furieux. Ceci, sans compter avec la détermination des Lotoboys à accrocher les 3 points de la partie. Tant ils ont repoussé chacune des tentatives grâce à leur solidarité et solidité en défense. Dans ce jeu d’attaque défense, les coéquipiers de Patrick SEDJAMÈ, procédant en contre-attaque ont failli doubler la mise. Ils ont touché à plusieurs reprises la barre transversale et le poteau, même après l’expulsion de Patrick SEDJAMÈ à la 75ème minute. Ceci grâce au maintien de leur concentration et leur détermination. Loto Popo n’a donc pas cédé et a conservé le score jusqu’au coup de sifflet final.Courte mais précieuse, cette victoire permet à l’équipe de la cité balnéaire de confirmer son statut de leader incontesté de la Super Ligue Pro.

Avec cette performance mémorable, les Lotoboys montrent qu’ils sont prêts à tout pour la reconquête du titre. Pour rappel, cette victoire est la 3e de Loto-Popo en 6 matchs contre Coton Fc. Seul un nul est intervenu entre les deux équipes. 1ère au classement après 16 journées de cette Super Ligue Pro, l’équipe de Grand Popo totalise 30 points +10. Elle reçoit le 19 mai prochain les Cavaliers de Nikki pour le compte de la 17e.

A.H