Différend entre le Bénin et le Niger: Les recommandations des Démocrates pour la résolution de la crise

Visits: 2





Face à la crise diplomatique entre le Bénin et le Niger, le parti Les Démocrates a tenu une conférence de presse le mercredi 15 mai 2024 à Cotonou. Lors de cette conférence, le Secrétaire National à la Communication, Dr. Guy Mitokpè, a lu la déclaration du parti appelant les dirigeants des deux pays à « abandonner tout chauvinisme, à entamer courageusement la désescalade et à éviter tout propos susceptibles d’envenimer la situation ». Les Démocrates préconisent « un dialogue direct entre les deux pays, sans ingérence étrangère, conformément aux recommandations du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine », et font une suggestion au Chef de l’État.

DÉCLARATION DU PARTI LES DÉMOCRATES SUR LA CRISE ENTRE LE BENIN ET LE NIGER

Information de dernière minute..

Nous apprenons que le Bénin lève provisoirement son blocus sur l’enlèvement du pétrole nigerien. Nous nous en felicitons.

Cependant la crise demeure en l’état puisqu’il s’agit d’une mesure provisoire à laquelle n’a pas encore répondu la partie nigerienne.

Aussi nous paraît-il nécessaire de partager avec l’opinion les propositions de notre Parti pour une sortie de crise définitive préservant la fraternité séculaire et les intérêts des peuples béninois et nigerien…

LA DÉCLARATION…

Le peuple béninois, à travers les informations relayées par les médias, a été informé du décret gouvernemental pris le 6 mai 2024 concernant la suspension du chargement par navire dans les eaux territoriales du Bénin du pétrole brut produit par la République du Niger et de l’interdiction de l’exportation des produits vivriers du Bénin toujours vers le Niger.

Cette décision ferait suite à la non ouverture par les Autorités nigériennes de leur frontière avec le Bénin malgré la levée des sanctions de la CEDEAO suite aux événements du 26 juillet 2023 à Niamey.

Nous attirons l’attention des uns et des autres sur le fait surprenant que cette crise à ce jour est gérée en mettant une malheureuse parenthèse sur l’Histoire. En effet, le Bénin et le Niger, ce sont des liens séculaires tissés au cours de l’histoire par les peuples et cela bien avant même la constitution de nos Etats. Car en fait, ce sont les mêmes communautés de part et d’autre du fleuve ( Haussa, Djêrma qui partagent avec les Dendi la glorieuse histoire de l’empire Songhaï) .

Nos pères fondateurs de vénérée mémoire Hubert MAGA et Hamani DIORI ont aussitôt eu à cœur dès l’indépendance de renforcer cette communauté de destin par la mise en œuvre de projets intégrateurs des deux peuples avec pour point de mire le port de Cotonou et l’emblématique OCBN. Il est important de souligner avec force aujourd’hui au regard des turbulences actuelles que nonobstant des malentendus passagers dans nos relations, les dirigeants de nos deux Peuples ont toujours eu une vision panafricaniste et intégrationniste de nos peuples. Il a été toujours question de la construction d’un « oasis de coprospérité » entre le Bénin le Niger.

Nos peuples ont toujours cultivé la concorde, les échanges économiques paisibles et partagé la même culture à telle enseigne que par endroits au Niger nos artistes Kiri kanta , Gnonnas Pedro sont plus adulés qu’au Bénin.

A l’analyse donc le Pipeline Export Niger – Bénin ( PENB ) devrait s’inscrire dans cette tradition d’amitié et de coexistence pacifique entre nos peuples et même la renforcer. Aussi importe t-il que nos populations connaissent l’histoire de ce puissant instrument de développement et d’intégration que constitue le PENB. En effet, ce pipeline est en ce moment le plus long projet d’oléoduc sur le Continent africain ( environ 2000 kilomètres) .

Négocié par le Bénin sous le régime du Président Dr. Ishola Boni YAYI à partir de 2015, le Pipeline Export Niger Bénin (PENB), traverse cinq départements de notre pays à savoir l’Alibori, le Borgou, les Collines, le Plateau et enfin l’Ouémé , il passe par 17 communes et 141 villages. Il est composé d’une station terminale à Sèmè-podji, de deux (2) stations de pompages à Gogonou et à Tchatchou et d’un terminal d’exportation en haute mer. Enfin, le terminal offshore comprend deux (2) pipelines sous-marin d’environ 14 kilomètres chacun avec un diamètre de 711 millimètres et un système d’amarrage de 160.000 tonnes, le tout sur un peu moins de 700 kilomètres le long de notre pays, le Bénin.

Le coût global de cet important projet est estimé à environ 7 milliards de dollars américain financé entièrement par la société chinoise WAPCO, soit le budget du Bénin en cours d’exécution. Sur le plan social, c’était un peu plus de 3000 emplois au cours de la réalisation du projet et environ 500 emplois permanents prévus durant la phase d’exploitation.

Le Niger étant un pays enclavé avait le choix entre plusieurs pays partenaires avec lesquels, il pouvait entrer en partenariat avant d’acheminer son pétrole brut vers la Chine. Ainsi, il avait le choix entre le Nigeria ou encore le Tchad en passant par le Cameroun pour atteindre le littoral. Cependant, le Niger a décidé souverainement avec les autorités Béninoises que son pétrole passe par le port de Sèmè-Podji. Le choix du Bénin pour le projet aurait été fait par le Niger pour plusieurs raisons dont celles-ci :

– Notre pays a offert plusieurs options techniques possibles

– les bonnes relations entre le Bénin notre pays et le Niger et ce sur le plan diplomatique, économique et social

– la paix légendaire du Bénin, la sécurité et la stabilité politique qui y règnent, ont accélérée les conditions préférentielles

– la création d’un environnement favorable à l’investissement et aux affaires au Bénin

L’objectif de départ est d’acheminer 90.000 barils par jour puis 200. 000 barils par jour d’ici 2026 pour une durée d’exploitation minimum de 40 ans.

La mise en œuvre du Pipeline Export Niger Bénin (PENB), n’est que la continuité des bonnes relations historiques qui ont existé entre nos deux pays. En somme, ce qui unit nos deux pays est plus fort que ce qui nous divise. Ce projet de Pipeline ne doit aucunement échouer pour le bonheur des peuples du Bénin et du Niger et bien plus pour les générations à venir.

Le rôle du dirigeant dans un pays avec une tradition de paix comme le nôtre, ne doit jamais consister à la remise en cause de cette paix. Ce qui se dessine depuis le 6 mai 2024, est un spectacle triste , sombre, pas du tout agréable ni à la vue ni à l’ouïe…

Au regard de notre histoire commune, il y a lieu de réaffirmer avec force et conviction que la mise en œuvre du Pipeline est la continuité des bonnes relations qui ont existé de tout temps entre les deux pays .

En ce moment où notre pays et le Niger sont en difficulté et en proie à une crise ouverte, nous convions nos dirigeants de part et d’autre de notre fleuve le Niger de ne pas tomber dans l’amnésie mais d’avoir en mémoire l’histoire vivante du long vivre ensemble harmonieux tissé par nos deux Peuples.

Aussi, au regard de notre vécu historique commun, le parti Le Démocrates invite instamment nos dirigeants de part et d’autre de notre fleuve le Niger à :

– Se départir de tout chauvinisme, d’entamer courageusement la désescalade et d’éviter tout propos de nature à envenimer la situation.

– Préconiser un dialogue direct entre les deux pays sans ingérence des puissances étrangères conformément aux recommandations du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine.

Enfin le Parti demande au Président Talon de considérer la crise actuelle comme étant un problème national qui appelle de sa part la consultation en urgence des forces vives de la nation dans la perspective de créer les conditions pour maintenir impérativement ce projet au Bénin et éviter sa délocalisation dans un autre pays. C’est là le sens du patriotisme que chacun de nous doit avoir l’humanité d’afficher en vue de préserver l’intérêt des générations à venir.

Notre Parti reste fidèle à sa ligne politique de toujours mettre avant tout autre intérêt, l’intérêt supérieur de notre peuple et de l’Afrique.

Que Dieu bénisse les peuples frères du Niger, du Bénin et de l’Afrique.

Fait à Cotonou le 15 mai 2024

Pour le Parti, PO

Le Secrétaire National à la Communication

Dr. Guy MITOKPE