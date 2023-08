Ligue Nationale de volley-ball/Coupe Adam Kpénoukoundéhou: Giba dames et BéKé hommes remportent la 1ère édition

Vues : 2

La photo de famille des responsables avec les équipes championnes

Ce que vous devriez savoir: La première édition de la Ligue Nationale de volley-ball/Coupe Adam Kpénoukoundehou a connu son épilogue, le dimanche 6 août 2023, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. On retient les sacres de Giba et BéKé respectivement chez les Dames et au niveau des hommes. Giba au niveau des dames n’a laissé aucune chance à son homologue de Lyns qu’elle a battu par 3-0 (25-15, 25-4, 25-13) en finale. Pour sa part, Béké est venue à bout de Giba (hommes) 3-1 (25-22, 25-18, 16-25, 25-21). Pour ce qui concerne la 3e place dame, elle a été occupée par l’équipe de la Ligue Atlantique Littoral, Falcons, conduite par Judicael Gbéto. La tenue de cette première édition de ce tournoi est un objectif atteint pour la fédération que président Ali Yaro qui en espace de deux semaines à tenir l’organisation de trois différentes compétitions aussi bien au plan international que national.

Ce qu’ils en disent : «Ce sont des impressions de satisfaction et de joie quand on sait que l’équipe est née cette année. On a essayé de mettre en place certaines joueuses qui ont des aptitudes. Ce qui a permis d’avoir une très bonne équipes qui a compéti tout au long de la compétition», a confié Arouna Soulé, coach de Giba Dames. Pour Thomas Atioukpè, coach de Lyns Vbc de Parakou, il n’a pas perdu une finale. «J’ai beaucoup gagné car ces filles ont tout juste un an et demi de formation. Alors, si elles sont arrivées jusque-là, vraiment je leur tire chapeau», a-t-il avancé avant de donner rendez-vous pour l’année prochaine. «Vous verrez le changement l’année prochaine. J’ai espoir et j’ai confiance en elles», a-t-il fait savoir. «Ça n’a pas été facile», a d’abord reconnu Gérard Zannou, coach de Béké Vbc. «L’adversaire a voulu revenir mais on a essayé de contrer leurs offensives pour pouvoir gagner à la fin», a-t-il avoué. «L’équipe en face a été plus engagée que nous. On a eu à faire beaucoup d’erreur technique. Ce qui ne rate pas au volley-ball», a analysé Samuel Akinlolou, coach de Giba Vbc.

Par ailleurs : Après cette Ligue Nationale de volley-ball/Coupe Adam Kpénoukoundehou, les regards sont tournés vers d’autres compétitions statutaires de l’instance de gestion volleyball national.

Les Distinctions individuelles au terme du tournoi

Meilleur Service (H): Ahlonsou Aimé (Giba)

Meilleur Service (D): Ahouanga Patricia (Lynx)

Meilleur passeur (H): Yaro Kader (Giba)

Meilleure Passeuse (D): Hounkpatin Amina

Meilleur Attaquant (H): Chabi Tamou Luc (Béké)

Meilleure Attaquante (D): Onifadé Christina (Giba)

Meilleur Bloc (H): Akowando Boris (Extra6)

Meilleure Bloc (D):Ochou Clarence (Lynx)

Meilleur Libéro (H): Kiti Marc (Béké)

Meilleure Libéro (D): Donougbessi Christaline (Fal)

Meilleur Joueur MVP: Chabi Tamou Luc (Béké)

Meilleure joueuse MVP: Onifadé Christina (Giba)

Révélation (D): Dokou Reine (Fal)

Révélation (H): Tossounon Zoulkifilou (JSA)

Anselme HOUENOUKPO