Concert “La Saga des Agodjiés”: Angélique Kidjo, Zeynab et autres enflamment la place de l’Amazone

Angélique Kidjo et Zeynab

Dans le cadre des festivités de la commémoration du 63ème anniversaire de la fête d’accession à la souveraineté internationale du Bénin, le ministère du Tourisme, de la culture et des arts a initié un concert dénommé ‘‘La Saga des Agodjiés”. Ce géant concert gracieusement offert par le gouvernement a égayé le public à travers le parcours en musique de tous les 12 départements du Bénin. Trois heures d’horloge passées debout devant le podium pour s’offrir plusieurs tableaux artistiques diversifiés, témoins de la richesse culturelle du Bénin. Les spectateurs se la coulaient douce. Ce fut un moment de grande communion entre les spectateurs et les artistes.

C’était dans la soirée du vendredi 04 août 2023. La population est venue en masse à l’esplanade de l’Amazone à Cotonou pour assister à ce spectacle. Ce spectacle vise à mettre en lumière les artistes béninoises. Elles sont au total 13 artistes chanteuses aux côtés d’Angélique Kidjo, spécialement invitée pour ce concert. Il s’agit, entre autres, de Fanny Sènan, Faty, Ayodélé, les sœurs Teriba, Pépé Oléka, Sèssimè et Zeynab, Léman etc. De toutes les prestations, le passage et l’arrivée sur scène d’Angélique Kidjo, a été d’une grande effervescence. Une prestation inédite que le public de Cotonou a admirée et fortement applaudie. Du haut de ses 63 ans, Angélique Kidjo a marqué les esprits de sa voix mélodieuse et une énergie qui donne de la vibration. Pendant plusieurs heures, elle et son orchestre ont tenu en haleine le public. Cinq fois lauréate des Grammy Awards et lauréate de l’Académie Charles Cros, Angélique Kidjo a donné de la joie aux Béninois et laisse un souvenir indélébile de la célébration du 63ème anniversaire de la fête de l’indépendance du Bénin. Une réussite donc pour les autorités. L’autre fait marquant est la présence du chef de l’Etat dans la foule, venue admirer ses talentueuses artistes de la musique béninoise, qui se sont succedées sur scène aux côtés de la diva Angélique Kidjo. D’un regard ébloui avec son chapeau noir, le président Patrice Talon exprimait sa satisfaction à travers des applaudissements. Il était accompagné de certains membres de son Gouvernement dont le Ministre en charge de la culture, Babalola Jean-Michel Abimbola et Oswald Homeky en charge des sports. Une satisfaction que les milliers de spectateurs n’ont pu également cacher sur leur visage.