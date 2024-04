Code électoral: Ce que Wilfried Houngbédji déplore dans l’initiative du clergé catholique   

Visits: 2

Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement

Sous la supervision de la Conférence Épiscopale du Bénin, l’Aumônerie des Cadres et Personnalités politiques, a tenu, le jeudi 25 avril 2024 à Cotonou, un colloque sur le code électoral récemment modifié. Cette rencontre a pour thème : « la modification du Code électoral au Bénin de 1990 à aujourd’hui : le Code électoral, le vivre-ensemble et la participation de tous à la construction de la Nation. Contribution de l’Église à la paix sociale pour des élections véritablement démocratiques en 2026 ». L’objectif est de contribuer à faire prendre conscience que le primat de vivre-ensemble, de la paix et de la participation de tous, à chance égale, à la vie sociopolitique et économique est l’âme de toutes lois, mesures et actions de développement national et par conséquent du Code électoral. Interrogé à ce propos sur l’Ortb, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a fait remarquer qu’avant le vote de ladite loi, le clergé catholique ainsi que certaines organisations de la Société civile ont fait « une dénonciation a priori pour alerter sur le caractère exclusif ». « Depuis, chacun a pu voir que le code qui a été voté, n’a pas cette vocation. Mais, nous n’avons pas entendu le clergé revenir dire : On s’était trompé », fait-il savoir. Selon ses explications, l’Eglise aurait sollicité de l’Assemblée nationale, le président de la Commission des Lois pour exposer à cette occasion les tenants et aboutissants de la loi. « L’arbitre neutre, le médiateur aurait exactement fait ça », a-t-il dit avant de poursuivre : « pour le colloque, j’aurais aimé voir le clergé solliciter de l’Assemblée nationale, le président de la Commission des Lois pour exposer à cette occasion les tenants et aboutissants de la loi. Après, les députés de toute obédience pourraient faire le débat ».