Assemblée nationale: L’opposition interpelle le gouvernement sur la cherté de la vie

Nourénou Atchadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates

A travers six questions orales avec débat, l’opposition appelle le gouvernement a clarifié la flambée des prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. C’est le président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourénou Atchadé, qui a adressé les questions enregistrées à l’Assemblée nationale le lundi 29 avril 2024. Le député souligne les préoccupations des citoyens sur l’augmentation des coûts de la vie et souhaite que le gouvernement fournisse des clarifications et trouve des solutions.

LES SIX QUESTIONS ADRESSEES AU GOUVERNEMENT

1-Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la cherté de la vie au Bénin ? A partir de quel mois les effets se feront sentir pour une atténuation de la souffrance de la population ?

2-Comment le gouvernement compte-t-il soutenir les ménages à faible revenu qui sont particulièrement affectés par la hausse des prix des produits de première nécessité ?

3-A combien s’élève aujourd’hui le kilogramme de chaque semence améliorée dont la disponibilité et la qualité sont d’une importance capitale dans le rendement agricole.

La subvention aux semences prévue dans le budget exercice 2024 est-elle appliquée ?

Ces prix sont-ils uniformes sur l’ensemble du territoire national ?

Le gouvernement contrôle-t-il les prix pratiqués aux producteurs par les agents agréés ?

4-Les producteurs sont souvent confrontés au manque d’intrants agricoles en cours de saison. Que prévoit le gouvernement pour permettre à ces acteurs du monde paysan de bénéficier à temps d’intrants agricoles ?

5-La campagne agricole passée, le rendement a été affecté négativement par la qualité de l’engrais SSP fourni aux producteurs. Le gouvernement a-t-il pris les dispositions pour le retrait de ce produit ?

6-Quelles sont les mesures compensatrices offertes aux producteurs qui ont subi des pertes énormes dues à l’engrais SSP ?