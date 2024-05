Prétendue présence d’une base militaire française au Bénin: L’armée française rompt le silence et clarifie

Visits: 20

L’État-major des Armées françaises a déclaré le jeudi dernier, qu’aucune base militaire française n’existe au Bénin. Selon le quartier général des forces armées françaises, les seuls représentants permanents sont l’attaché de défense et les coopérants détachés auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Toutefois, l’État-major a précisé qu’il peut y avoir, ponctuellement, des Détachements d’instruction opérationnelle (DIO) temporaires et de courte durée. Ces DIO, composés de militaires provenant des Éléments français au Sénégal ou des Éléments français en Côte d’Ivoire, sont déployés à la demande des forces armées béninoises pour des missions de formation et d’entraînement. Cette clarification de l’État-major des Armées françaises intervient dans un contexte de tension où, le Niger accuse le Bénin d’abriter sur son sol, des bases militaires françaises où, des terroristes sont entrainés pour déstabiliser Niamey. Des accusations que les autorités béninoises et françaises ont fermement rejetées. Le Bénin « n’abrite aucune cellule terroriste sur son sol et, par conséquent, ne forme pas de terroristes pour aller attaquer un autre pays », a déclaré le jeudi dernier, le porte-parole du gouvernement béninois Wilfried Léandre Houngbédji. « Par principe, il est évidemment faux qu’il puisse y avoir une quelconque formation de terroristes sur nos bases militaires, », a également affirmé Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du Quai d’Orsay.

Il est à noter que la France maintient actuellement cinq implantations militaires en Afrique, situées au Tchad, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Gabon et à Djibouti. Ces bases jouent un rôle dans les efforts de stabilité et de sécurité régionale.