Vendredi de l’Académie de l’Ansalb: Le potentiel économique et alimentaire des « egusi » révélé au public

La Commission Permanente Agriculture, Élevage Et Pêche, Foresterie Et Arboriculture (CPA) de l’Ansalb a tenu, le 17 mai 2024 à l’ISBA, une nouvelle rencontre du ‘’Vendredi de l’Académie’’. Au cœur des discussions, qui ont réuni les scientifiques, agronomes et autres spécialistes, la ‘’valorisation des produits et sous-produits des egusi au Bénin’’.

L’Académie Nationale Des Sciences, Arts Et Lettres Du Bénin (Ansalb), à travers sa Commission Permanente Agriculture, Élevage Et Pêche, Foresterie Et Arboriculture, a mis en lumière l’utilité des ‘’egusi’’ longtemps réservés uniquement à la consommation. Alors que le développement de la filière egusi peut favoriser l’émergence des unités coopératives, des entreprises et contribuer à renforcer l’économie nationale et locale en réduisant la dépendance vis-à-vis des huiles végétales importées, cette filière reste sous-valorisée. À l’occasion du Vendredi de l’Académie, l’Ansalb a dévoilé la diversité, les produits dérivés et le potentiel économique et alimentaire de la filière. Globalement, il a été présenté la diversité et les systèmes de production des egusi au Bénin. Les participants ont été informés sur les sous-produits et les technologies de transformation des egusi au Bénin, ainsi que sur les axes prioritaires d’action pour la recherche et le développement d’une filière egusi durable au Bénin. À cet effet, trois communications, à savoir : « Origine, diversité et systèmes de production et de conservation des ressources génétiques et création de variétés des egusi au Bénin » ; « Nutrition, valorisation des huiles et potentiel économique des egusi au Bénin » et « Systèmes de transformation et d’utilisation des egusi au Bénin », ont été respectivement développées par le Professeur Enoch Achigan-Dako et les Docteurs Fernande Gbènato Zannou et Salifou Adam. Ces communications ont été suivies de débats.

Selon le président du CPA/Ansalb, Professeur Mansourou Moudachirou, il faut que le public sache que le egusi est une plante agricole qui n’est pas assez valorisée. « Nous ne l’utilisons que pour les sauces. Cela ne suffit pas. Il faut l’utiliser aussi pour ses huiles qui ont des qualités nutritionnelles exceptionnelles. On trouve près de 60 % d’huile dans le egusi, ce qui n’est pas le cas avec l’arachide », a-t-il expliqué. Le président du CPA/Ansalb, Professeur Mansourou Moudachirou a ajouté qu’on peut étendre la production pour pouvoir extraire l’huile et ainsi résoudre les pénuries d’huile au Bénin.

Pour sa part, le Professeur Enoch Achigan-Dako note que les egusi du Bénin sont riches en nutriments, particulièrement en protéines. « Les huiles sont utiles pour l’organisme. Toutes les cultures de egusi peuvent être valorisées pour apporter une plus-value et contribuer à la croissance économique du Bénin », a-t-il dit. Il propose de : renforcer la génération de connaissances sur les egusi au Bénin, accélérer au niveau du marché la consommation des egusi et leur valorisation en sous-produits, et augmenter le niveau de production dans les différentes localités pour permettre aux producteurs de bénéficier de leur engagement à maintenir cette culture dans leur patrimoine. Le président de l’Association des boulangers et pâtissiers du Bénin, Padonou Codjo Servais, s’est réjoui des baguettes de pain réalisées à base d’egusi par l’Ansalb. Il a salué le génie local à travers ces réalisations qui vont enrichir le patrimoine gastronomique.