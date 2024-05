Prétendue présence de bases militaires françaises au Bénin: Quand Kémi Séba se comporte en « traitre à la patrie » !

Visits: 31

Pendant que les putschistes de Niamey peinent toujours à apporter des preuves concrètes des accusations de présence de bases militaires françaises dans le nord du Bénin, un citoyen béninois prend désormais leur défense avec beaucoup de maladresses. C’est Kémi Séba, l’homme qui se réclame panafricaniste à tout vent, mais de plus en plus décrié sur le continent noir pour ses accointances avec des puissances étrangères autocratiques et féroces. Dans une récente conférence de presse, Kémi Séba n’a pas hésité à soutenir la thèse de la prétendue présence de bases militaires françaises au Bénin. Et pire, il a fait savoir qu’il s’agirait, non des officiers français de race pure, mais des légionnaires, ayant des peaux noires. De grosses élucubrations inventées de toutes pièces pour soutenir les militaires qui ont pris le pouvoir par la force au Niger, devenus des « leaders révélés de la lutte anti-française » aux yeux de Kémi Séba. Une attitude suffisamment désapprouvée par beaucoup de béninois qui ne manquent pas depuis peu de classer ce dernier dans le rang des « traitres à la patrie ». D’aucuns susurrent déjà des manœuvres de la part de Kémi Séba et de ses commanditaires visant à déstabiliser le Bénin au prix des alibis les plus vils au besoin. Quand un Béninois s’aligne aux côtés de personnes étrangères pour nuire à un pays qu’il réclame comme sa patrie d’origine, il y a lieu de s’interroger sur ses réelles motivations.