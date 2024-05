Jacques AYADJI, président du parti MOELE-BÉNIN: « Nous devons nous rassembler autour de notre président pour régler ce problème»

Visits: 2

Attristé par la crise qui secoue les relations entre le Bénin et le Niger, deux pays voisins, le président du parti MOELE-BÉNIN, Jacques AYADJI, a lancé un appel à l’unité nationale. Pour lui, face à cette situation, les Béninois doivent parler d’une même voix. “Sur certains sujets concernant notre pays, tout le monde doit s’unir, comme cela se fait dans les grands pays. Nous sommes dans le domaine politique, et il est normal qu’il y ait des divergences, mais tous les Béninois devraient être révoltés par cette position du Niger, qui consiste à prendre notre pays et ses populations pour des moins que rien”, a-t-il déclaré. Ayadji déplore que les militaires au pouvoir à Niamey “n’aient pas eu la courtoisie de saisir le président du Bénin pour lui faire part de la situation, en disant ‘nous sommes conscients qu’il y a tel problème, mais pour certaines raisons, nous demandons que notre pétrole puisse traverser’. Ils n’ont pas fait cela. Ils ont laissé une entreprise chinoise s’occuper des formalités pour avertir notre pays”, a-t-il regretté avant d’ajouter : “Je pense que ce n’est pas normal. Et je pense que nous soyons de l’opposition ou de la mouvance, nous devons nous rassembler autour de notre président pour régler ce problème”.