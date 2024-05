Nicéphore Dieudonné Soglo sur le différend entre le Bénin et le Niger: « Il est souhaitable que nous puissions nous réconcilier avec le voisin »

Visits: 4

« Nous sommes des gens dotés de bon sens et je pense qu’il est souhaitable que rapidement nous puissions nous réconcilier avec notre voisin. Si les gens ont fait coup d’Etat, ils sont les seuls juges de leur situation ». C’est ce qu’a déclaré le président Nicéphore Dieudonné Soglo sur Crystal News concernant la situation de crise diplomatique entre le Bénin et le Niger. Nicéphore se dit surpris par cette décision, d’autant plus qu’il y a un accord entre le Bénin et le Niger sur ce projet. Pour lui, la situation risque de nuire davantage au Bénin qu’au Niger et mettra en péril une amitié séculaire. A cet effet, il souhaite entreprendre des actions via le Forum des Anciens Chefs d’État Africains, dont il est vice-président. D’un autre côté, il propose l’intervention d’une tierce partie impartiale pour faciliter le dialogue et la réconciliation entre les deux pays. Cette personne, selon lui, doit véritablement être amie des deux pays. Car, selon ses dires, « le général Tiani et ses amis considèrent que la France est devenue leur ennemi au même titre que les États-Unis d’Amérique… Et quand des gens prennent des décisions aussi graves, parce que ce n’est pas courant, toi qui es le voisin, tu es soit avec eux, soit contre eux ».