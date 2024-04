Flambée des prix produits sur le marché: FCBE interpelle le gouvernement et fait des propositions

Visits: 2

Le Bureau Exécutif National du parti FCBE a tenu, le samedi 27 avril 2024 à Bohicon, sa 1ere session ordinaire de l’année. A cette occasion, la formation politique a fait une déclaration sur la cherté de la vie et l’arrestation des travailleurs lors de la manifestation de protestation. Paul Hounkpè et ses militants proposent, entre autres, une nouvelle augmentation du salaire minimum et la réouverture de l’ONASA. Ils en appellent à une action rapide pour assurer la sécurité alimentaire.

L’INTEGRALITE DE L’APPEL DU PARTI FCBE

Le Bénin est confronté depuis quelques mois à une flambée du prix des produits de grandes consommation avec pour conséquences la baisse du pouvoir d’achat des ménages.

De plus en plus de compatriotes ont des difficultés à manger trois fois par jour. Malgré les dénonciations et cris de cœur de la population, de la société civile, des responsables politiques et même des centrales syndicales, le gouvernement du Président Patrice Talon peine à répondre efficacement aux doléances du peuple, pire nous constatons avec amertumes l’interdiction de la marche pacifique des travailleurs pour dénoncer la cherté de la vie.

Les membres du Bureau Exécutif National du parti FCBE réuni ce 27 avril 2024 à sa 1ere session ordinaire dénonce l’arrestation des responsables syndicaux et des manifestants, exige leur libération immédiate et invite le gouvernement à trouver des solutions pour soulager le panier de la ménagère.

Le parti FCBE propose une deuxième augmentation du SMIG et une réouverture de l’Office National d’Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA) qui avait déjà fait ses preuves dans la régulation du prix des produits de grandes consommation en période de soudure ou créer une alternative à l’ONASA pour assurer la sécurité alimentaire des béninois.

Fait à Bohicon, le 27 avril 2024