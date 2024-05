Renforcement en communication politique: Le Bloc Républicain concrétise son école politique

Visits: 2

La première session de formation de l’école politique du parti Bloc Républicain s’est achevée le vendredi 10 mai 2024. Lancé en présence du président du parti, Abdoulaye Bio Tchané, cet atelier de renforcement des capacités de l’école politique marque une étape historique dans l’arène politique du Bénin. Avec cette initiative, le Bloc Républicain devient le premier parti politique national du pays à disposer d’une école politique. Lors de la deuxième et dernière journée de formation des leaders politiques du parti, quatre thématiques ont été abordées. Le thème “Immersion dans les idéaux du parti Bloc Républicain”, présenté par le professeur Vidégla, a ouvert la séance. Ensuite, la communication sur “Le rôle du parlementaire dans l’arène politique au niveau national et local” a été assurée par Abdoulaye Gounou et SéibouAssan. D’autres sujets importants ont également été discutés, notamment “Exprimer, défendre une position et argumenter”, “Le rôle du suppléant en tant que représentant du député dans sa circonscription et la relation entre député titulaire et suppléant”, et “La communication politique vis-à-vis des partis adverses au niveau local”. Ces sessions ont été animées par Chantal Ahi, BéoAguiarEuloge, KassaGbadamassi et Anani.

Impressions de quelques participants

He Nathanaël SOKPOEKPE.

« Cet atelier m’a vraiment impressionné »

« Après tant d’années en politique, je pensais avoir tout vu, mais cet atelier m’a vraiment impressionné. Les sessions étaient bien organisées et les intervenants étaient très compétents. J’ai appris des astuces pratiques qui me seront utiles dans mon travail quotidien. C’est exactement ce dont notre parti avait besoin pour rester compétitif sur la scène politique ».

He ADJAI TITILAYO

« J’ai appris de nouvelles stratégies et techniques pour communiquer »

« Cet atelier a été une véritable bouffée d’air frais pour moi. J’ai appris tellement de nouvelles stratégies et techniques pour communiquer efficacement avec mes électeurs et défendre nos valeurs politiques. Je suis vraiment reconnaissante envers le parti pour cette opportunité de renforcer mes compétences en communication ».

He KOUWANOU MATHIAS

« Le genre d’initiative nous permet de mieux servir nos électeurs »

« J’ai assisté à de nombreux ateliers de formation au fil des ans, mais celui-ci était vraiment exceptionnel. Les experts invités étaient très compétents et les cas pratiques étaient très utiles pour affiner nos compétences en communication politique. C’est exactement le genre d’initiative qui renforce notre parti et nous permet de mieux servir nos électeurs ».

He Sofiatou SCHANOU AROUNA

« Ces nouvelles compétences renforceront notre parti »

« Je suis impressionnée par la façon dont cet atelier a été organisé. La variété des sujets abordés, de la communication en ligne à la gestion des médias traditionnels, était très complète. Je suis convaincue que ces nouvelles compétences renforceront notre parti et notre capacité à atteindre nos objectifs politiques »

He MOUNIFA KARIM TIDJANI

« Cet atelier était incroyablement instructif »

« Cet atelier était incroyablement instructif ! J’ai appris tellement de nouvelles techniques et stratégies pour communiquer efficacement avec mes électeurs et défendre nos idées sur la scène politique. Je suis reconnaissant envers le parti pour cette opportunité de renforcer mes compétences en communication ».

Renforcement en communication politique

Le Bloc Républicain concrétise son école politique

Assise

La première session de formation de l’école politique du parti Bloc Républicain s’est achevée le vendredi 10 mai 2024. Lancé en présence du président du parti, Abdoulaye Bio Tchané, cet atelier de renforcement des capacités de l’école politique marque une étape historique dans l’arène politique du Bénin. Avec cette initiative, le Bloc Républicain devient le premier parti politique national du pays à disposer d’une école politique. Lors de la deuxième et dernière journée de formation des leaders politiques du parti, quatre thématiques ont été abordées. Le thème “Immersion dans les idéaux du parti Bloc Républicain”, présenté par le professeur Vidégla, a ouvert la séance. Ensuite, la communication sur “Le rôle du parlementaire dans l’arène politique au niveau national et local” a été assurée par Abdoulaye Gounou et SéibouAssan. D’autres sujets importants ont également été discutés, notamment “Exprimer, défendre une position et argumenter”, “Le rôle du suppléant en tant que représentant du député dans sa circonscription et la relation entre député titulaire et suppléant”, et “La communication politique vis-à-vis des partis adverses au niveau local”. Ces sessions ont été animées par Chantal Ahi, BéoAguiarEuloge, KassaGbadamassi et Anani.

Impressions de quelques participants

He Nathanaël SOKPOEKPE.

« Cet atelier m’a vraiment impressionné »

« Après tant d’années en politique, je pensais avoir tout vu, mais cet atelier m’a vraiment impressionné. Les sessions étaient bien organisées et les intervenants étaient très compétents. J’ai appris des astuces pratiques qui me seront utiles dans mon travail quotidien. C’est exactement ce dont notre parti avait besoin pour rester compétitif sur la scène politique ».

He ADJAI TITILAYO

« J’ai appris de nouvelles stratégies et techniques pour communiquer »

« Cet atelier a été une véritable bouffée d’air frais pour moi. J’ai appris tellement de nouvelles stratégies et techniques pour communiquer efficacement avec mes électeurs et défendre nos valeurs politiques. Je suis vraiment reconnaissante envers le parti pour cette opportunité de renforcer mes compétences en communication ».

He KOUWANOU MATHIAS

« Le genre d’initiative nous permet de mieux servir nos électeurs »

« J’ai assisté à de nombreux ateliers de formation au fil des ans, mais celui-ci était vraiment exceptionnel. Les experts invités étaient très compétents et les cas pratiques étaient très utiles pour affiner nos compétences en communication politique. C’est exactement le genre d’initiative qui renforce notre parti et nous permet de mieux servir nos électeurs ».

He Sofiatou SCHANOU AROUNA

« Ces nouvelles compétences renforceront notre parti »

« Je suis impressionnée par la façon dont cet atelier a été organisé. La variété des sujets abordés, de la communication en ligne à la gestion des médias traditionnels, était très complète. Je suis convaincue que ces nouvelles compétences renforceront notre parti et notre capacité à atteindre nos objectifs politiques »

He MOUNIFA KARIM TIDJANI

« Cet atelier était incroyablement instructif »

« Cet atelier était incroyablement instructif ! J’ai appris tellement de nouvelles techniques et stratégies pour communiquer efficacement avec mes électeurs et défendre nos idées sur la scène politique. Je suis reconnaissant envers le parti pour cette opportunité de renforcer mes compétences en communication ».