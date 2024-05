Face à la cherté de la vie: Jacques Ayadji appelle à l’union nationale

Visits: 1

Lors d’une interview accordée à Crystal News, le président du Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin), Jacques Ayadji, appelle à une union républicaine pour mettre fin à la cherté de la vie et à d’autres problèmes auxquels est confronté le Bénin. Selon lui, la situation actuelle de vie chère vécue par les Béninois doit être considérée comme «une déclaration de guerre contre le Bénin». Cette situation devrait inciter tous les Béninois à s’unir pour sortir de la crise avec des perspectives positives pour la nation. « Si on ne veut plus que cela se passe encore, on peut prendre des dispositions. Et les dispositions c’est ce que Moele-Bénin avait dit : le patriotisme économique. C’est-à-dire, produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons pour mettre notre jeunesse au travail, enrichir notre pays pour lui permettre de faire face à son développement », déclare-t-il. Selon lui, la simple marche des travailleurs ne suffira pas à régler le problème. Jacques Ayadjiinsiste sur le fait que les Béninois doivent prendre conscience de la situation et trouver ensemble des solutions concrètes pour surmonter cette crise.