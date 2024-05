Appel à la collaboration du Niger pour une sortie de crise: « Il n’y a pas de base militaire française au Bénin », assure le Prof. Bako Arifari

Visits: 17

Au vu de la situation diplomatique tendue entre le Bénin et le Niger, l’ancien ministre des Affaires étrangères, le Professeur Nassirou Bako Arifari, a réagi en lançant un appel aux militaires au pouvoir à Niamey. C’était à l’occasion de son intervention dans l’émission “Zone Franche” de Canal 3 le dimanche 12 mai 2024. Envoyé spécial de l’OCI pour l’Afrique, le Professeur Nassirou Bako Arifari mène des actions diplomatiques directes depuis sa nomination en mars 2022, notamment sur les événements en Afrique et surtout dans le Sahel.

Dans sa mission d’Envoyé spécial, le Professeur Nassirou Bako avait déjà rencontré des autorités nigériennes ainsi que le président Bazoum avant le coup d’État. Il a aussi rencontré plusieurs autres Chefs d’Etat notamment les présidents Assimi Goïta, Akufo-Addo, Patrice Talon et les autorités nigérianes et autres pour discuter de la situation qui prévaut dans la région, en particulier dans la zone du Lac-Tchad et les pays du Sahel, afin d’en informer le Secrétaire Général de l’OCI. Pour lui, le Niger doit coopérer avec son voisin le Bénin, car les autorités béninoises ont déjà montré leur volonté de mettre leur territoire au service du pétrole nigérien.

Il a dissipé les craintes des militaires concernant la présence d’une base militaire au Nord du Bénin en affirmant : « Il n’y a pas de base militaire française au Bénin. Nous appelons le Niger à coopérer pour une sortie de crise. »

Il a également souligné que le gouvernement béninois est disposé à coopérer et à permettre toute vérification nécessaire pour dissiper les suspicions. Selon ses explications, il y a, contrairement à ce qui est distillé dans l’opinion, des points avancés fortifiés et de petits camps militaires propres au Bénin, qui sont destinés à sécuriser le territoire et à lutter contre le terrorisme.

Alban TCHALLA