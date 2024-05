Bloc Républicain: Le député Bako Arifari justifie la mise en place de l’Ecole du Parti

Visits: 4

He Nassirou Bako Arifari

Le parti Bloc Républicain a organisé du 9 au 10 mai 2024, la première session de formation de l’École de l’école de son parti. Durant deux jours, les députés, suppléants et membres du Bureau Exécutif National du parti vont renforcer leurs capacités en communication politique. Interrogé sur la question lors de son passage sur l’émission Zone Franche de canal 3, le Vice-président en charge de la formation à l’École du Parti, le député Nassirou Bako Arifari a précisé que cette réforme est apparue au Bénin avec la réforme du système partisan. C’est ce qui justifie donc sa mise en place, c’est que les partis politiques sont confrontés à un certain nombre de défis en rapport avec l’efficacité de la structuration même du parti dans leur ambition de conquête de pouvoir. « Les partis fonctionnement au côté d’un homme providentiel. Et tous les partis qui ont voulu prospérer n’ont été que des partis gouvernementaux. Cela constitue une grande faiblesse pour les partis politiques, un manque de formation, un manque d’ancrage sociale etc. », a-t-il déploré. Selon ses dires, les partis souffrent aussi des problèmes d’éthique et de manque de loyauté militante, de leadership interne et de leadership efficace. Face à cela, le député Nassirou Bako Arifari trouve que la formation politique est apparue comme un élément majeur. « Quand on voit l’expérience de nombre de pays de démocratie solide, la formation politique est apparue comme un élément majeur », dit-il en citant le parti communiste chinois avec ses écoles, l’Allemagne avec les fondations liées au parti et autres. Pour lui, ce sont des cadres de formations et de compétences qui permettent à ces partis de tenir. De ce fait, la nécessité de faire en sorte que la réforme puisse être ancrée dans les habitudes au Bénin justifie la mise en place de l’Ecole du Parti au sein du parti Bloc Républicain, afin d’avoir de militants politiques de nouveauté.