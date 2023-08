Crise au Niger: L’ultimatum de la CEDEAO expiré: l’Afrique retient son souffle

Vues : 71

L’Afrique et le monde entier retiennent leur souffle depuis ce dimanche 06 août quand 00h a sonné ? L’ultimatum d’une semaine donné aux putschistes par la Conférence des Chefs de l’Etat de la Cedeao pour libérer Mohamed Bazoum et le réinstaller dans sa fonction de chef de l’Etat s’est expiré. Tous les regards sont désormais tournés vers Bola Tinubu, président en exercice de la Cedeao et ses pairs, quant à l’étape suivante. Les militaires putschistes n’ont pas toujours cédé à leur injonction. Bien au contraire. Ils ont endurci leur position. Et se disent prêts à riposter à toute attaque extérieure. Le Général Tchiano, le nouvel homme fort du Niger a même procédé, ce week-end, à des nominations au niveau de toute la hiérarchie militaire du pays. Revigoré par les soutiens de ses « alter égo » du Mali, Burkina et Guinée Conakry, Tchiani et sa troupe ne semblent s’émouvoir aucunement de la menace de la Cedeao.

L’organisation sous-régionale va-t-elle réellement agir de force désormais ? C’est la question sur toutes les lèvres en ce moment. Les supputations vont bon train. Il y a ceux qui pensent qu’elle n’irait point sur ce terrain, pour ne pas être à l’origine d’une guerre aux conséquences incalculables en Afrique. Il y a d’autres observateurs qui prévoient l’effectivité de cette intervention, face à la rigidité de la Cedeao dans cette crise nigérienne. Pour ceux-ci, il faudrait à un moment donné taper du poing sur la table pour sauvegarder à jamais l’ordre constitutionnel en Afrique. La réunion des chefs d’Etat-major de la Cedeao, ces derniers jours à Abuja a déjà tout planifié. Seules, deux inconnues gardées secrètes! Quand et comment cette force agira ? Aujourd’hui, demain, après-demain….. ? La voie diplomatique et la nécessité d’un processus de dialogue évolutif dans le cas du Niger, sont également des pistes de solutions que soutiennent avec insistance plusieurs autres voix d’Afrique et du monde.

Bref, l’imbroglio reste total depuis ce dimanche à minuit. Personne ne peut prédire avec précision la tournure que prendront désormais les évènements au Niger. Tant les positions restent tranchées et les menaces d’actions offensives et de riposte demeurent toujours élevées. Les oppositions à toute intervention militaire, manifestées par des institutions importantes de certains pays dont le Sénat du Nigéria, ne suffisent pas à éloigner entièrement le cauchemar qui s’annonce.

De toutes les façons, il faut craindre le pire dans les heures et jours à venir, même si certains continuent de croire qu’il est quasi impossible de prendre par une action de force pour remettre de l’ordre à Niamey, si les parties en discussion tiennent véritablement à éviter une situation chaotique à tout le continent africain.

Christian TCHANOU