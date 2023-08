Coup d’état au Niger: Le parti ‘’Les Démocrates’’ appelle la CEDEAO à privilégier la diplomatie

Vues : 8

Dans une déclaration publique en date du samedi 05 août 2023, le parti d’opposition Les Démocrates, a condamné toute prise de pouvoir par la force, quelle que soit la forme. Le parti fait deux recommandations à la CEDEAO qui menace d’intervenir militairement pour rétablir le président nigérian Mohamed Bazoum récemment renversé par des militaires putschistes. La formation politique dirigée par Eric Houndété invite la CEDEAO à privilégier la diplomatie et surtout le dialogue, voie principale de gestion des conflits, caractéristiques des différentes valeurs et cultures qui peuplent notre région. « C’est l’alternative pour trouver la solution pouvant réconcilier les protagonistes et unir les forces dont les peuples et pays ont besoin pour arriver à bout du grand terrorisme qui menace l’espace CEDEAO. Cette option évite de recourir à une guerre aux conséquences imprévisibles, qui risque de déstabiliser les hommes, les économies et les Etats », peut-on lire dans la déclaration. Mieux, le parti suggère, qu’il faut « promouvoir la prévention en combattant vigoureusement et sans hypocrisie dans tous les pays de l’espace CEDEA, les coups d’États constitutionnels, la mal gouvernance et l’exclusion qui finissent par induire les conséquences que nous déplorons aujourd’hui ». À cet effet, a ajouté le parti, un mécanisme africain d’évaluation par les pairs pourra être sollicité.

Alban TCHALLA