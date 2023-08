3ème  édition du Festival international Zogben: Effervescence culturelle  et touristique  à Oké-Owo dès vendredi   

Vues : 3

La promotrice Imelda Bada lance un appel à tous les Béninois

La promotrice Imelda Bada et quelques membres du comité d’organisation

Qu’est-ce qui est important : Dans la ferveur des préparatifs de la 3ème édition du Festival international Zogben qui aura lieu à Oké-Owo dans la commune de Savè, à partir du vendredi 11 au dimanche 13 août 2023, une équipe des membres du comité d’organisation conduite par la promotrice dudit festival, Imelda Bada était sur les lieux, le samedi 05 août dernier. L’objectif est d’affiner les préparatifs et rassurer les uns et les autres de la tenue effective de ce grand rendez-vous culturel à la date initialement prévue.

Ce que vous devriez savoir : Alors que les autorités communales et municipales ont accueilli et autorisé les manifestions entrant dans le cadre ce festival, la promotrice et présidente du comité d’organisation du Festival International Zogben qui vise à valoriser les richesses ancestrales de notre pays le Bénin, Imelda Bada met les petits plats dans les grands en vue d’une réussite éclatante. Elle n’entend excepter personne pour la réussite de l’édition. Toutes les parties prenantes ont été rencontrées par cette délégation, dont faisait partie le Docteur Gérard Agognon, Superviseur général de la 3ème édition du Festival International Zogben, ainsi que l’ensemble des membres de la commission locale. Suite à cette descente d’inspection du terrain, l’équipe en charge de l’organisation a saisi l’occasion pour annoncer que tout est fin prêt pour tenir le pari de cette édition, placée sous le thème, « Patrimoine Culturel Immatériel source intarissable de richesse ».

Que va-t-il se passer : Avec un cocktail du patrimoine culturel immatériel béninois, le festival international Zogben est l’un des évènements annuels qui rassemblent du monde au Bénin. Les festivaliers vont assister à : l’art culinaire, avec le village de la restauration qui a mis à leur disposition plusieurs plats béninois reliant tout le Bénin ainsi que la buvette du territoire avec des boissons et jus du 100% béninois ; l’art ludique, avec des jeux d’Adji (awale), Bountou, Kokokomadazikpodé, Evivilo ; l’art visuel, l’art corporel et musical, l’art oratoire ; projections de cinéma et il y aura des rencontres avec des écrivains.

Entre les lignes : Avec cette 3ème édition du festival Zogben, le comité d’organisation veut donner la possibilité à la population locale et aux touristes qui viennent au Bénin, d’assister à des spectacles variés et de qualité. L’idée est fondamentalement de mettre en valeur l’ensemble du patrimoine culturel immatériel du Bénin à travers des innovations artistiques, culturelles et ludiques accessible au plus grand nombre. Le Comité explique qu’il s’agira d’un moment convivial et festif d’échanges et de rencontres. Ce serait également une occasion pour créer de lien social, intergénérationnel et multiculturel, de permettre aux acteurs économiques et touristiques locaux d’accéder à une forte visibilité et d’ouvrir au monde la diversité des univers artistiques et culturels béninois. Il est prévu une causerie scientifique le vendredi 11 août, animée par le Professeur titulaire des université/Cames, Rock Mongbo sur le thème du Festival. Notons qu’en première ligne, la population de Savè et plus singulièrement celle de Oké-owo est prête à allumer le Zogben pour aider à la révélation du Bénin dans le Monde.