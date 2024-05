Fête internationale du Travail: Adidjatou Mathys dresse un bilan élogieux des réalisations du gouvernement

Visits: 1

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, AdidjatouMathys, a présenté les réalisations remarquables du gouvernement de Patrice Talon dans le domaine du travail ces dernières années. Elle l’a fait à travers un message adressé à la nation dans le cadre de la Commémoration de la fête internationale du Travail le 1er mai 2024.

Que retenir globalement :A l’entame de son message, la ministre a indiqué que la fête du travail symbolise et rappelle les combats menés et les sacrifices consentis par les travailleurs pour la reconnaissance et le respect de leurs droits tant individuels que collectifs. Au-delà de son importance symbolique et historique, la fête internationale du travail constitue une opportunité pour évaluer les efforts déployés par le gouvernement ainsi que les résultats obtenus dans la mise en œuvre des politiques publiques visant à améliorer les performances socio-économiques du pays et les conditions de vie et de travail des travailleurs. A cet effet, la ministre n’a épargné aucun effort pour dresser un tableau élogieux des réalisations du gouvernement de la rupture dans le domaine du travail, de la fonction publique, de la protection sociale et de l’emploi. Elle a notamment mis l’accent sur le reversement de 8353 enseignants Agents Contractuels de Droit Public de l’État (ACDPE) admis à l’évaluation diagnostique en fonctionnaires de l’État ;la correction de la disparité salariale au profit de 4805 Agents Contractuels de Droit Public de l’État (ACDPE) de la branche paramédicale ;la finalisation des travaux de reversement des agents occasionnels en ACE, par le reversement de 573 agents occasionnels restés au service de l’État sans contrat avant 2016. Elle a également abordé le point de la régularisation de la situation administrative de 41 agents de santé intervenant à l’Institut National Médico-Sanitaire (INMeS) et à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO) ;la régularisation de la situation administrative de 31 agents de l’État titulaires du doctorat intervenant dans les universités publiques du Bénin.La ministre a aussi souligné l’engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des Aspirants au métier d’enseignant (AME), mettant en avant notamment :l’extension à douze (12) mois de la prise en charge de leur rémunération, à compter de l’année scolaire 2023-2024, l’octroi à ceux-ci d’une assurance-maladie, d’une prime d’engagement pour service d’intérêt national d’un montant de vingt (20.000) FCFA par mois et par AME, la gratuité des frais de scolarité pour leurs enfants et le bénéfice d’un congé de maternité pour les AME de sexe féminin. Adidjatou MATHYS n’a pas manqué d’évoquer la réintégration des 175 Aspirants suspendus en 2021, par leur ministère de tutelle et le reversement en agents contractuels de droit public de l’Etat (ACDPE), des AME ayant totalisé trois (03) années d’ancienneté.

Le point de la création d’emploi : Dans son message, AdidjatouMathysn’a pas occulté les recrutements faits par l’état, mettant ainsi évidence la lutte contre le chômage. Elle a ainsi mis l’accent sur : le recrutement de 289 agents au profit des Ministères de la Justice, des Finances et de la Santé ;la création entre mars 2023 et mars 2024, de vingt-sept mille trente-neuf (27 039) emplois. Elle a également informé l’organisation de nouveaux concours est en cours de préparation pour le recrutement de 1200 agents environ dont l’essentiel concerne les secteurs de la Santé, des Finances et de la Justice, l’institution de l’assurance maladie obligatoire à travers la prise du décret n° 2023-327 du 21 juin 2023. Il convient de souligner que dans ce cadre, l’État a décidé de prendre en charge entièrement la prime d’assurance des pauvres extrêmes. Pour les pauvres non extrêmes, l’État prend en charge la moitié de leur prime. A cette liste s’ajoute, « l’autorisation de l’application au profit des agents des collectivités territoriales décentralisées, des mesures relatives à la revalorisation de 3% de l’indice de traitement à compter du 1er décembre 2022 et l’institution de sursalaire pour compter du 1er janvier 2023 ». Dans le bilan présenté par le ministre, on peut noter aussi la revalorisation de 30% du SMIG en décembre 2022, visant à atténuer l’impact de la hausse du coût de la vie, ainsi que l’augmentation significative des salaires et l’intégration des personnes en situation de handicap, notamment à travers un concours de recrutement pour le ministère de la Justice et de la Législation, où neuf (09) personnes en situation de handicap ont été embauchées, ont été des points saillants dans le bilan présenté par le ministre.

Entre les lignes :En adressant ses vœux de bonne fête au peuple béninois, la ministreAdidjatouMathys a réaffirmé l’engagement de son ministère et du gouvernement à redoubler d’efforts pour renforcer le dialogue social et promouvoir la culture de la négociation collective, deux piliers essentiels pour maintenir la paix et atteindre les objectifs du travail décent pour tous les travailleurs.