Lancement des activités sur la violence armée basée sur le genre: RASALAO-BÉNIN pour une synergie d’actions entre les acteurs

Le Réseau d’Actions sur les Armes Légères en Afrique de l’Ouest (RASALAO), section du Bénin, a fait une sortie médiatique ce samedi 25 Novembre 2023 à son siège nationale à Cotonou. Cette sortie faut il le préciser s’inscrit dans la logique du lancement des séries d’activités dans le cadre de la semaine d’actions pour les mesures contre la violence armée basée sur le genre. Des initiatives portées et financées par l’organisation “International Action Network on Small Arms” (IANSA) et l’Union Européenne (UE) à travers leur bras opérationnel RASALAO. Le message de la section béninoise de RASALAO délivré par madame la présidente, Pascaline AHOUANGNIMON devant une forte mobilisation des acteurs de la société civile, a mis en lumière une série d’actions. Mais avant de les aborder, elle a fait un état des lieux de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres et ses effets néfastes sur l’être humain en particulier la gente féminine. L’état des lieux n’a point épargné aussi les enfants embarqués de force ou de gré dans cette aventure non rentable de l’utilisation et de la manipulation illicite des armes. Un constat qui donne un avant goût de la situation d’insécurité grandissante et de la compromission du développement de l’être humain du fait de son devenir pour l’accroissement de la richesse et qui impacte négativement le développement de la nation. Ceci parce-que l’espoir de demain, c’est-à-dire les enfants et les femmes pour des raisons justifiées ou non, ont pris des voies contraires à l’atteinte des résultats positifs et satisfaisants pour une vie épanouie et plein de sens. C’est pourquoi madame la présidente en symbiose avec les membres et organisations affiliées à RASALAO-BÉNIN, a pointé du doigt certains faits et conduites qui poussent à cette triste circulation illicite des armes et conduisant dans certains cas à des situations de violence armée basée sur le genre. Il s’agit entre autres des conflits résultants de la mauvaise gouvernance démocratique et qui prennent dans certains cas, l’allure de la violence armée et des guerres. A cela, il faut ajouter l’intégrisme religieux occasionnant des actes terroristes ou de formation au terrorisme. Face à cette urgence, une prise de conscience s’impose. D’où l’appel de RASALAO-BÉNIN pour une synergie d’actions de la société civile et des médias à l’adresse des enfants et adolescents sans oublier les hommes et femmes matures pour formater leur mental à résister à toutes formes de manipulation de nature à les orienter vers le chemin de l’utilisation illicite des armes. Un accent est mis sur la sensibilisation et la formation qui ne sont que des pas pour une éducation. A l’effet, il faut intégrer les tribunes d’échange libre pour croiser les opinions et conscientiser les populations. Des approches pertinentes qui ont retenu l’attention et saluées de tous les représentants des organisations de la société civile qui ont répondu présents à la cérémonie officielle du lancement des activités.

Fidèle KENOU