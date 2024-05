Port de Cotonou: Bénin terminal réceptionne quatre nouveaux portiques de parc

Visits: 1

Ce qu’il faut savoir : Bénin Terminal, filiale d’Africa Global Logistics (AGL) et opérateur du terminal à conteneurs du Port de Cotonou, a réceptionné le 18 mars 2024 au quai sud du Port, 4 nouveaux portiques de parc (RTG) flambant neufs qui viennent renforcer le parc actuel composé de 12 RTG. L’acquisition de ces 4 nouveaux portiques RTG s’inscrit dans le cadre d’un important programme d’investissement qui permettra à Bénin Terminal, de doter le Port de Cotonou, d’ici la fin d’année 2024, d’un nouveau portique de Quai (STS) et en 2026, de 6 nouveaux RTG et 3 portiques de quai (STS). Ces nouveaux équipements, plus imposants que ceux historiquement en fonction, permettront d’optimiser les capacités de stockage et de réduire les délais de traitement des chargements et déchargements des conteneurs sur le terminal. Ainsi, grâce à ces nouveaux équipements, l’ensemble des clients et partenaires de Bénin Terminal, qu’ils soient importateurs, exportateurs ou armateurs, vont bénéficier d’une meilleure qualité de service. Acquis auprès du fabricant et constructeur Finlandais de matériels de levage et de manutention Konecranes, pour un coût global de 6,650 milliards de francs CFA (Environ 10 millions d’euros), ces nouveaux équipements, à la pointe de la technologie vont impacter significativement l’efficacité opérationnelle du terminal, portant désormais à 16 unités, le nombre de portiques de parc qui opèrent chez Bénin Terminal.

Le Directeur Général de Bénin Terminal, Fabrice TURE, a souligné que ces investissements s’inscrivent dans un effort continu pour transformer le terminal en un hub logistique régional clé pour le Niger, le Mali, le Burkina Faso, et le Nigeria. Avec plus de 216 millions d’euros d’investissements réalisés jusqu’à la fin de 2023, l’entreprise prévoit de poursuivre son expansion avec l’ajout d’un nouveau portique de quai (STS) d’ici fin 2024 et l’introduction de six nouveaux RTG et trois STS supplémentaires d’ici 2026. «Nous sommes mobilisés pour être le partenaire de référence et un acteur portuaire privilégié pour tous nos clients et partenaires. Nous resterons toujours engagés dans la quête permanente de l’excellence opérationnelle au service des usagers », a-t-il fait savoir.

A propos de Bénin Terminal

Grâce à 142 milliards de FCFA (216 millions d’euros) investis depuis 2013 par Bénin Terminal, le terminal à conteneurs du port de Cotonou est devenu un hub logistique régional de croissance pour le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Nigéria. Acteur majeur de la chaîne logistique du pays, Bénin Terminal emploie 419 Béninois et développe une politique de sous-traitance qui permet de générer un millier d’emplois indirects. Bénin Terminal mène également des actions pour les populations en partenariat avec des ONGs, par exemple le soutien à la scolarisation des jeunes affectés par le VIH, l’appui à l’autonomisation des jeunes et la sensibilisation à la préservation de l’environnement.