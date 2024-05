Fête du 1er mai à la Fashs-Calavi et Flash-Adjarra: La Doyenne Monique Kouaro exhorte ses collaborateurs à plus de dynamisme

Visits: 0

A l’Université d’Abomey-Calavi, le personnel enseignant et administratif ainsi que les étudiants de la Fashs et Flash-Adjarra étaient à l’honneur le mardi 30 avril 2024. Ceci dans le cadre de la célébration anticipée de la fête du travail qui a eu lieu dans l’amphithéâtre Etisalat. Occasion pour la Doyenne, Prof. Monique Ouassa Kouaro de reconnaitre les efforts déployés au quotidien et d’appeler ses collaborateurs à redoubler d’ardeur.

Le présidium de la célébration

Ce qu’il faut retenir : A l’instar des institutions de la Républiques, la Faculté des sciences humaines et sociales d’Abomey-Calavi et la Faculté des lettres, arts et sciences humaines d’Adjarra ont célébré leur personnel. Une fête strictement célébrée dans la sobriété en guise de reconnaissance de la qualité du travail et d’encouragement. L’organisation de la première édition de cette fête au sein de cette entité, traduit le désir pour l’équipe décanale en place depuis deux ans, d’exprimer sa profonde considération et son estime à l’endroit du personnel pour le dévouement envers l’institution qu’il sert avec abnégation et conscience professionnelle.

Que disent les acteurs : A l’occasion, la Doyenne de la Fashs, Prof. Monique Ouassa Kouaro s’est réjouie des compétences sollicitées durant les deux mandatures de l’équipe décanale actuelle. Des résultats à mi-parcours obtenus sont et satisfaisants et présentés au cours de l’Assemblée générale du 10 novembre 2023.

Le Prof. Bako reçoit ses lettres de félicitation des mains de la Doyenne, Monique Ouassa Kouaro

A l’issue de cette rencontre, il a été retenu qu’il reste encore des défis à relever. Profitant de cette commémoration de la fête du travail, elle a demandé au personnel et aux enseignants de se donner à la tâche sans relâche. A l’en croire, c’est par l’excellence et le travail bien fait que la Fashs-Calavi et Flash-Adjarra peuvent maintenir leur flamme afin que l’œuvre entamée par les prédécesseurs puisse continuer. « Mon équipe et moi savons que vous compensez de lourd sacrifice pour que la Fashs-Calavi et Flash-Adjarra puissent retenir et maintenir leur flamme dans le contexte des facultés, des écoles et instituts de l’Université d’Abomey-Calavi. C’est dans le travail permanent et la concertation constructive que nous allons franchir les nouvelles étapes de la noble mission qui est la nôtre », a fait savoir la Doyenne Monique Kouaro. Pour elle, il faut inculquer les vertus du travail et du travail bien fait qui libère l’homme.

Distinction du Doyen honoraire de la Fashs, Prof. Odile Guèdègbé

Elle a exhorté ses collaborateurs à poursuivre la marche en avant par le travail acharné, la sauvegarde des acquis en s’efforçant de se soumettre aux diapason des progrès du monde actuel en matière d’enseignement novateur, de gestion administrative inclusive et d’obligation de compte-rendu. La fête du 1er mai est le symbole des luttes menées pour défendre les droits acquis des travailleurs. Occasion pour Chantal Dossou, représentant le personnel administratif de réaffirmer son engagement à lutter pour l’amélioration de leurs conditions de travail. Tout comme le président du BUE/FASHS, Ken Audenel Koutchakpo, elle a plaidé pour que les revendications soient prises en compte afin de les aider à garder leur performance.

Le Prof. Placide Clédjo distingué pour sa contribution à l’évolution des activités au sein de la faculté

Entre les lignes : Au cours de cette fête, le Professeur Dodji Amouzouvi a animé une conférence sur le thème : « Le personnel universitaire dans la cité : statut, rôle et responsabilité à l’aune des réformes au Bénin ». Il faut noter qu’à l’occasion, le Professeur Odile Guèdègbé, Bako-Arifari, Placie Clédjo, Adolphe Codjo Kpatchavi et biens d’autres enseignants ainsi que les membres du personnel administratif les plus méritants ont été distingués pour leur contribution à l’évolution des activités de la Fashs-Calavi et Flash-Adjarra.

Des félicitations à la FASHS championne en basketball et handball dame !

La Doyenne au milieu des deux équipes gagnantes

A l’occasion de la finale du championnat universitaire pluridisciplinaire de l’Université d’Abomey-Calavi, la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS) a été championne dans deux disciplines. Il s’agit de Basketball et de Handball. Deux équipes féminines de la faculté ont remporté les trophées à la finale. Ces trophées des équipes de Hand et Basket féminin ont été présentés au cours de l’activité. Les deux équipes ont reçu les félicitations de l’assemblée. Très heureux de leurs étudiantes, les responsables de la FASHS se sont engagés à les appuyer afin qu’elles remportent d’autres trophées au niveau inter-universitaire ou national.